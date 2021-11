Profumata, buona e sofficissima, la torta di mele è quel dolce dall’intramontabile bontà che ci accompagna da generazioni. Facile e veloce, questa preparazione è una vera goduria per il palato.

Chi non ha assaggiato almeno una volta una bella fetta di torta alle mele? Amata dai bambini ma anche dagli adulti, questa torta merita di essere assaporata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Tante ricette e un solo amore

Chi ama le mele conosce benissimo la loro versatilità in cucina. Il dolce più semplice in assoluto che si può realizzare con questo frutto è quello delle mele cotte.

Infatti, non si potrà più fare a meno di questa semplice ma gustosissima ricetta di mele cotte, consigliatissima!

Chi desidera una torta cremosissima non può perdersi questa ricetta, pronta in 5 minuti, con le mele frullate.

Attenzione, poi, a queste mele speciali non solo hanno un gusto eccezionale ma aiuterebbero anche circolazione, pelle e capelli.

Per un dessert classico ma più gustoso, non tutti sanno che basta aggiungere un ingrediente segreto. Diciamo subito che l’ingrediente speciale della ricetta di oggi è il latte.

Dunque, basta aggiungere quest’ingrediente molto amato per una torta di mele sempre morbidissima e cremosa

Di seguito la ricetta della torta di mele al latte.

Ingredienti per 6 persone

250 grammi di zucchero;

3 uova;

100 grammi di burro;

500 millilitri di latte;

120 grammi di farina tipo 00;

4 mele, possibilmente le “Golden Delicious“;

1 pizzico di cannella in polvere;

1 bustina di lievito in polvere per dolci.

Preparazione

Sbucciare le mele, tagliarle a fette e lasciarle in una ciotola con il succo di limone.

In un pentolino far sciogliere il burro a bagnomaria. Poi, setacciare la farina e il lievito e lasciarli da parte. A questo punto, lavorare le uova con lo zucchero. Poi, unire il burro e mescolare, possibilmente con le fruste elettriche.

Successivamente aggiungere il nostro ingrediente speciale: il latte. Mescolare con cura e aggiungere anche la cannella, poi la farina setacciata con il lievito. Infine, aggiungere le mele e mescolare con una spatola.

Prendere una tortiera e rivestirla con carta da forno. Versare il composto e livellare con un cucchiaio. Infine, far cuocere a 180° per circa 20 minuti. Ed ecco che basta aggiungere quest’ingrediente molto amato per una torta di mele sempre morbidissima e cremosa. Consigliatissima!