La vitamina C è fondamentale per il nostro organismo. Ce lo insegnano fin da bambini. “Bevi la spremuta d’arancia che fa bene alla salute”. Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase? Dalle nostre nonne, dalle nostre mamme. Chi ha a cuore il nostro benessere, si preoccupa che assumiamo la vitamina C per essere sani e forti.

Cosa c’è di meglio, allora di una torta alla vitamina C. Un concentrato dei frutti che maggiormente la contengono, in un soffice impasto. Il top per grandi e piccini. Per una merenda sana e nutriente o per una colazione ricca al mattino. Abbiamo già visto scopriamo insieme perché il futuro di un famoso frutto si colorerà di giallo, parlando del kiwi gold. Questo frutto, che sta entrando rapidamente sul mercato, ha un apporto di vitamina C tre volte superiore all’arancio. Di conseguenza sarà un elemento fondamentale della nostra torta, di cui ora andremo a vedere gli ingredienti.

250 grammi di farina;

3 uova;

40 ml di spremuta di limone;

60 ml di spremuta d’arancia;

100 g di zucchero;

un arancio;

4 kiwi gold;

4 carote;

1 bustina di lievito per dolci;

sale;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

Come fare una torta golosa e ricca di tanta vitamina C con limone, carota, arancio e kiwi

Iniziamo con le spremute. Ci serviranno un paio di limoni e almeno due arance. In questo caso abbondare è meglio che scarseggiare, quindi possiamo tranquillamente scegliere se avere più succo oppure meno. Certo, non dobbiamo esagerare. Quindi, minimo due, massimo tre. Dopo aver fatto le due spremiture, possiamo dedicarci a farina e lievito, che setacceremo bene insieme. Poi, uniremo a loro lo zucchero e le uova, amalgamando bene con un frustino manuale o elettrico, in modo che non si formino grumi.

Successivamente, quando l’impasto sarà sufficientemente corposo, aggiungeremo le due spremute, insieme ai quattro cucchiai di olio. Anche in questo caso, dovremo mescolare bene il tutto, per creare un composto denso. L’ultima arancia verrà utilizzata per grattugiarne abbondantemente la buccia, che darà un tocco in più al nostro impasto. Stessa cosa faremo per le carote. Uniamo definitivamente il tutto e mescoliamo bene con un cucchiaio di legno.

Prendiamo una teglia e andiamo a foderarla con della carta da forno. Versiamo il composto. A questo punto, sbucciamo i kiwi e tagliamoli a fettine sottili, ricoprendo tutta la superficie. Scaldiamo il forno a 180 gradi e andiamo a cuocere per 35 minuti.

Come fare una torta golosa e ricca di tanta vitamina C con limone, carota, arancio e kiwi è pronta. Lasciamo raffreddare, per poi gustarla e apprezzarne la dolcezza e la delicatezza, oltre che i benefici per il nostro organismo.