Pochi sanno che è possibile sognare sapendo di sognare ed ecco quali sono i segreti per fare sogni lucidi

Facciamo sogni che dimentichiamo, sogni in cui sogniamo di sognare, sogni a occhi aperti, premonitori oppure ricorrenti. Ci sono anche sogni in cui siamo consapevoli di sognare e in qualche modo decidiamo come proseguire il sogno. In altre parole, diventiamo registi del nostro sogno e dirigiamo il nostro film nel sonno. Questo tipo di sogni si possono chiamare sogni “lucidi”, in cui abbiamo la lucidità necessaria per capire di stare dormendo, proprio in quel momento. Come fare per sapere che stiamo facendo un sogno lucido? Pochi sanno in effetti che è possibile sognare sapendo di sognare ed ecco quali sono i segreti per fare sogni lucidi.

Da Freud alla smorfia napoletana

Sui sogni si è scritto di tutto, in numerose culture e diversi periodi storici. I sogni sono sempre stati una porta verso il mitico, il mistico e il tempo. La loro interpretazione è stata appannaggio di veggenti, indovini, poeti e artisti. Più recentemente, almeno a partire da “L’interpretazione dei sogni” di Freud, lo è stata anche di scienziati e psichiatri. Sempre abbiamo cercato di entrare in contatto con il Mondo onirico, magico e terrificante, giacché “noi siamo fatti della stessa materia dei sogni, e nello spazio e nel tempo d’un sogno è raccolta la nostra breve vita” (La tempesta, atto IV, scena 1, W. Shakespeare).

L’elemento più difficile da capire in un sogno lucido è se si stia sognando oppure no. Tutto appare plausibile. Abbiamo bisogno di un test della realtà che ci consenta di confermarci di sognare. Generalmente un controllo della realtà è un’azione che compiamo durante il giorno diverse volte (da svegli) e che, in maniera inconscia, potremmo fare anche mentre dormiamo.

Un test efficace è quello del dito che passa attraverso il palmo della mano. Durante il giorno si metta una mano di fronte a noi, in verticale di taglio. Con un dito dell’altra mano, cercare di far passare il dito attraverso il palmo. Ovviamente (si spera) nella realtà questo attraversamento del dito non si verifica (sarebbe come passare attraverso i muri). Se però dovessimo sognare di eseguire quel gesto è probabile che vedremo il nostro dito passare da parte a parte il palmo dell’altra mano. Questo ci permetterà di capire di essere nel sogno e ci farà diventare abbastanza lucidi da dirigere il sogno a nostro piacere.

Ci sono un paio di altre tecniche che consentono di avere sogni lucidi. Una è quella di ripetere varie volte, prima di dormire, alcune frasi come “Oggi farò un sogno lucido e farò un viaggio in treno” oppure “La prossima volta che sognerò, saprò di sognare”.

L’altra invece punta a coglierci nella fase REM del sonno, quando il sogno narrativo è più comune. Per fare questo basterebbe puntare la sveglia due o tre ore prima del nostro risveglio. Questo dovrebbe consentirci di riaddormentarci quasi subito, ma con un livello di consapevolezza tale da permetterci di decidere cosa sognare.

