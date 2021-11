L’astrologia dopo questi due anni di fermo sta evidenziando dei cambiamenti molto importanti grazie a un cielo parecchio movimentato. Per questo motivo oggi parliamo di un fenomeno che è in atto da stamattina. Infatti l’eclissi lunare potrebbe portare questi segni zodiacali a rivoluzionare completamente la propria vita secondo gli astrologi. Vediamo insieme cosa significa questo particolare evento che può cambiare le vite di tutti noi.

Stiamo parlando dei segni fissi: in ordine sono Toro, Leone, Scorpione e Aquario. Questi sono chiamati in questo modo perché rappresentano a pieno la loro stagione. Il Toro infatti è il cuore della primavera, il Leone quello dell’estate e così via. Proprio questa caratteristica li rende spesso particolarmente integri con sé stessi e recalcitranti a cambiare idea. Questo fenomeno del cielo invece potrebbe portarli ad uno scombussolamento.

Nell’aria c’è la necessità di mutare qualcosa e di passare in revisione tutti i propri valori. Ci sono le persone che sono più favorite a portare a termine questo cambiamento e altre invece hanno difficoltà. Fra i primi rientra l’unico segno d’acqua menzionato. Infatti anche il resto di novembre sarà un mese ricco di amore, soldi e benessere per questi segno secondo l’oroscopo. Nell’altra categoria invece rientra il Toro che sta vivendo un periodo particolarmente difficile perché si trova nel momento opposto a quello del proprio compleanno. Per fortuna siamo agli sgoccioli dato che il Sole passerà a breve nel Sagittario lasciando la fastidiosa opposizione che sta creando con lo Scorpione.

Come saranno influenzati gli altri nativi dello zodiaco

Vediamo però nel dettaglio cosa succede anche altri segni. Partiamo dunque da quelli mobili ovvero i Gemelli, la Vergine, il Sagittario e i Pesci che stanno nel periodo di transizione fra una stagione e l’altra e che per questo risultano più flessibili. Questi dovranno sfruttare a proprio favore quest’ultima caratteristica e spendere le energie per direzionarle nella maniera corretta. Infatti questi devono decidere la strada che vogliono prendere e tentare di perseguirla. Infine i segni cardinali, ovvero i rimanenti, devono prendere il comando. Questo ultimamente nella propria vita sia in quella familiare e di coppia sta andando fuori controllo. Per questo ognuno di essi deve farsi un’analisi di coscienza e prendersi le proprie responsabilità. Invece, per alcuni va meglio in amore. Per scoprire se si rientra in questa categoria consigliamo di leggere questo articolo :“Da novembre a marzo una grandissima fortuna e un amore romantico per questi segni zodiacali”.

