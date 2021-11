Come sarà questo fine settimana di novembre? Be’ alcuni segni zodiacali chiuderanno la settimana con positività altri invece no. Un po’ come si fa con le Borse principali, c’è chi chiude in positivo e chi in negativo, e poi la settimana successiva si ricomincia. Ecco questi 4 segni zodiacali avranno un fine settimana di novembre energico e speciale da non sprecare. E così per questi 4 fortunati segni sembra proprio che il fine settimana inizi con il sorriso. Ora approfondiremo i segni fortunati del weekend, nel mentre sappiamo che non Acquario, Toro o Gemelli, ma per il 2022 il vero segno fortunato sarà questo. In questo modo non ci facciamo false speranze e sappiamo già se il nostro segno sarà fortunato nel 2022, oppure no.

Questi 4 segni zodiacali avranno un fine settimana di novembre energico e speciale da non sprecare

Vediamo allora i segni che avranno un fine settimana pieno di sentimento, energia e forza. Al primo posto, anche se non è una classifica, abbiamo i Gemelli. Questo segno, infatti, vedrà nella giornata di domenica Mercurio in aspetto a Plutone. Questo significa che il 21 novembre sarà speciale, forte e deciso. Una giornata bellissima da vivere.

Per il Leone, invece, sarà un fine settimana di chiarimenti e di comprensioni. Ad inizio settimana ci sono stati dei pensieri che hanno agitato questo forte segno. Nel fine settimana riusciremo a trovare delle risposte a questi animi agitati. Sarà dunque un weekend di risposte e di serenità.

La Vergine vedrà un fine settimana particolare. Questo perché nella giornata di sabato ci potrebbero essere delle frizioni con qualcuno. Per fortuna domenica Plutone saprà immediatamente restituire la voglia di stare insieme e quindi tutto si sistemerà e la giornata di sabato sarà solo un vecchio ricordo.

Per l’Acquario invece sarà un fine settimana di riflessioni e pensieri. Da non interpretare però male, come pensieri negativi o che portano problemi, anzi il contrario. Sono pensieri positivi, pensieri belli, pensieri che faranno brillare il weekend e lo renderanno molto speciale. Sarà speciale sia che si è soli sia che si è in compagnia, e se si è in quest’ultima situazione si potrebbero anche condividere i pensieri positivi con il proprio partner.

Ecco allora i quattro segni che vedranno brillare il fine settimana. Cerchiamo dunque di viverlo al massimo, di sfruttarlo e nel caso in cui all’orizzonte dovessero esserci degli ostacoli manteniamo il nostro obiettivo principale: la serenità.

