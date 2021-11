L’astrologia sta evidenziando un periodo di grandi cambiamenti e il cielo è più in fermento che mai. Per questo oggi parliamo dei nativi che dovrebbero assolutamente sfruttare questa occasione per poter migliorare le proprie vite. Sarà possibile ricevere una valanga di denaro e fortuna negli affari per questo segno zodiacale che trasforma in oro ciò che tocca. Vediamo insieme chi potrà godere di alcune belle somme di denaro e delle soddisfazioni in campo lavorativo.

Le caratteristiche di un segno spesso parecchio bistrattato e incompreso

Stiamo parlando della Vergine, il sesto archetipo dello zodiaco. Questo nelle varie età della vita rappresenta la maturità, il momento in cui dopo la giovinezza leonina uno mette la “testa a posto”. Per questo è collocata nel periodo liminale fra agosto e settembre, momento in cui bisogna mettere via le provviste, lasciarsi alle spalle i divertimenti e prepararsi per la stagione rigida. Molti fraintendono questo segno vedendolo troppo rigido, ossessionato dalle pulizie, dall’ordine e dalla logica. Sicuramente c’è una grande difficoltà a lasciarsi andare e a mostrare la propria emotività, però la Vergine denota una certa vivacità intellettuale e una grande vena creativa. Questa è sicuramente orientata alle faccende pratiche e la creazione di sistemi. Fra questi figurano lavori come la scrittura, il giornalismo e il canto. Questi mestieri hanno tutti in comune la ricerca della tecnica, della perfezione e il duro lavoro che spesso viene scambiato per semplice talento.

Una valanga di denaro e fortuna negli affari per questo segno zodiacale che trasforma in oro ciò che tocca

È proprio questo il periodo per far fruttare le proprie capacità. Il cielo infatti è favorevole con diversi movimenti. Prima di tutto il Sole è ancora in Scorpione, uno dei segni d’Acqua che porta dei benefici anche alla Vergine. Anche Mercurio, segno dell’intelligenza e degli scambi veloci, transita nello stesso segno “amico” e rende i ragionamenti più profondi e psicologici. Venere invece è in Capricorno e rimarrà lì per tantissimo tempo dando un grande sollievo ai segni di Terra e a quelli d’Acqua, Cancro escluso. Per saperne di più consigliamo di leggere: “Da novembre a marzo una grandissima fortuna e un amore romantico per questi segni zodiacali”. È dunque venuta ora per questo segno di prendersi ciò che merita, magari anche parlando con il proprio referente e chiedendo un aumento. Se no sono favorite le occasioni in altre città.

Approfondimento

Qual è il segno più amato dello zodiaco e qual è invece quello più odiato