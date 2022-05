L’eclissi di Luna in Scorpione inonda di fortuna un segno zodiacale e porta la pace nella vita di un altro segno

La settimana è iniziata con un evento astronomico misterioso e affascinante. Questa notte chi è rimasto in piedi con il naso all’insù, avrà visto, sia pure parzialmente, uno spettacolo straordinario: l’eclissi di Luna in Scorpione. Tutti i curiosi che si lasciano affascinare dal richiamo del cielo hanno seguito questo evento di spettacolare bellezza. Che significato ha? Quali conseguenze per i segni zodiacali? La Luna ci invita a fare il punto sulla nostra vita, a riflettere su quali sono le nostre vere aspirazioni. Potenzierà il nostro estro creativo e lascerà che la nostra immaginazione galoppi verso spazi infiniti.

Giove e Venere a braccetto

Nessun ostacolo per l’Ariete, che sta vivendo un periodo particolarmente felice. I pianeti lo proteggono e lo invitano a godere di ogni attimo della vita. Giove e Venere in particolare gli spianano la strada della conquista nel campo professionale e in quello dell’amore. Avere Giove potentissimo nel proprio segno non capita tutti i giorni. Se è a braccetto di Venere ci farà finire direttamente tra le braccia dell’amore e della fortuna.

Bisogna approfittarne, così dicono le stelle. Si lavorerà con successo sorprendendo colleghi e capufficio. E suscitando qualche invidia, naturalmente. Gli studenti lasceranno senza parole i loro insegnanti per l’intelligenza arguta delle loro osservazioni. Avranno voti altissimi, al di sopra delle loro aspettative. E magari un viaggio premio, riservato ai più bravi. Per i più fortunati ci potrebbero essere sorprese al gratta e vinci. Per tutti, viaggi interessanti con l’anima gemella.

L’eclissi di Luna in Scorpione inonderà di fortuna un segno zodiacale e porterà la pace nella vita di un altro segno

E gli altri segni? Tutti impallidiscono di fronte all’Ariete super fortunato. Ma possono rifarsi. Il cielo è in movimento e regala momenti magici a tutti, prima o poi. La Luna in Scorpione spingerà il Capricorno a riflettere sulla sua vita e ad uscire dal mondo ombroso e solitario in cui ama rifugiarsi. Dovrà scendere dalle rocce e affrontare le paranoie del vivere quotidiano. I pianeti gli fanno voltafaccia? Si può sempre sperare nel sostegno dell’amicizia.

Magari per capire che vivere in armonia con gli altri è un percorso in salita per tutti. Occorre pazienza e disponibilità all’ascolto. Gli altri spesso non ci capiscono e mettono in discussione le nostre scelte. Ma ci arricchiscono con la loro esperienza e ci rendono un po’ più saggi. Le stelle consigliano di dare spazio alla vena artistica e creativa con l’aiuto della Luna, che ha sempre ispirato i poeti. La creatività è l’arte di vivere felici. Forse, di fronte a un nostro dipinto, dimenticheremo le invidie dei parenti e le rogne con i vicini per il parcheggio.

