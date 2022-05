Maggio avanza con il calore del sole e i colori della primavera che sta per esplodere nell’estate. È un mese di attese e di promesse. Anche in campo astrologico. Cosa ci dicono gli astri? Nel cielo di maggio ci sono transiti importanti, come quello di Giove in Ariete. Vi rimarrà dal 10 maggio al 28 ottobre. Anche Venere, carica di passione, sosterà nel segno dal 2 al 28 maggio. Marte vi entrerà il 24. La fortuna regalerà momenti d’oro ai segni di fuoco.

Progettare in grande

Momento magico per l’Ariete, il segno baciato dalla fortuna. Venere gli regala un mese appassionato di sentimenti forti e autentici. Tutto brilla nella sua vita. È il momento di progettare in grande. Energia e creatività saranno al massimo e gli permetteranno di perseguire obiettivi ambiziosi con grande determinazione. Sotto l’influsso di Giove, cavalcherà verso le mete desiderate senza esitazioni e senza lasciarsi influenzare dall’opinione degli altri. Marte, nell’ultima settimana, porterà un po’ di aggressività. D’altronde, è il dio della guerra e dobbiamo aspettarcelo. Le stelle consigliano di non usare l’arroganza e di evitare gli scontri tanto amati dai nati del segno. Questo è il momento di godere di tanta fortuna. Che non arriva sempre. Interessanti viaggi di piacere.

La fortuna regalerà momenti d’oro a questi segni zodiacali favoriti da Giove e Venere ma farà attendere ancora un altro segno

Periodo positivo anche per un altro segno di fuoco: il Sagittario. Giove è l’astro che lo guida e lo carica di tanta energia positiva. Ci sono ancora alcune difficoltà in vista per l’azione di Marte, nel segno dei Pesci fino al 24 maggio. Ma la strada è in discesa e inizia il periodo delle grandi opportunità. Ci saranno dei rallentamenti, ma momentanei. Le stelle consigliano prudenza. Giove saprà infondergli ottimismo e fiducia nelle proprie capacità. In amore, teneri progetti in vista. Grande romanticismo e passione nel rapporto con il partner, che non saranno rovinati dagli interventi della suocera. Si progetteranno confetti e cicogne.

Momento difficile per il Capricorno, un segno di Terra governato da Saturno. Venere in Ariete crea tensioni in amore. In vista litigi con il partner e insofferenza per i parenti invadenti. Le stelle consigliano pazienza e tolleranza. Questo potrebbe essere il momento per affrontare le situazioni e chiarirle. Fare il primo passo può a volte capovolgere le situazioni e trasformare la rabbia in amore. I momenti difficili si possono trasformare a nostro favore. Meno drammatico il fronte lavorativo. Ci saranno progetti importanti portati avanti con talento e creatività, ma senza grosse soddisfazioni sul fronte finanziario. Le stelle consigliano di superare il proverbiale isolamento e di non rimuginare su ciò che non ci piace. Occorre solo un po’ di pazienza.

Approfondimento

