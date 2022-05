Una lingua di fuoco che si protende verso l’alto indica una carica di energia istintiva che si muove nel Mondo, guidata dalla curiosità. Così viene rappresentato il nono segno dello zodiaco, il Sagittario. Protetto da Giove, vive un momento particolarmente favorevole. Il pianeta è nel segno dell’Ariete dall’11 maggio e ci rimarrà fino a ottobre. È il simbolo dell’ottimismo e della fiducia nella vita, potenziato dalle caratteristiche dell’Ariete, che rappresenta l’azione audace e il coraggio. Il messaggio che ci trasmette è quello di osare, di allargare lo sguardo e di pensare in grande.

Puntare la freccia nella direzione giusta

I segni di fuoco saranno i più sensibili a questo messaggio e sapranno cogliere opportunità importanti senza timore dei condizionamenti esterni. Il Sagittario punterà la sua freccia nella direzione giusta e non si farà fermare da nessuno. Se l’amico del cuore, legato al suo orticello, lo inviterà alla prudenza non lo ascolterà più di tanto. Farà spallucce e andrà per la sua strada. Sarà insensibile anche alle critiche velenose dei parenti serpenti. Si apre insomma un orizzonte di grandi opportunità. Passerà molto tempo a riflettere e a sognare ad occhi aperti per poi mettersi all’opera e lavorare seriamente.

Il cielo influenza favorevolmente anche i problemi di cuore perché c’è una Venere che strizza l’occhio. Il pianeta è entrato in Ariete e risveglia la passione. Chi è single andrà a caccia e troverà le sue prede. Sarà irresistibile. Le coppie ritroveranno momenti di grande intimità. Se non sarà possibile fare lunghi viaggi, basterà un weekend romantico a due passi da casa. Le stelle raccomandano pazienza con suocere e ziette. Alcune volte la diplomazia ottiene risultati insperati.

Tempi duri a maggio per questo segno zodiacale con Giove e Venere in opposizione, mentre un altro segno sarà fortunatissimo

Venere non sarà così tenera con il settimo segno dello zodiaco, la Bilancia. È in opposizione, come Giove. Entrambi rendono difficile la gestione della vita di tutti i giorni. Saranno in salita le strade che i nati di questo segno si troveranno a percorrere. La loro proverbiale armonia interiore, che mantengono con grande equilibrio e fatica, sarà messa a dura prova. Tempi duri a maggio per questo segno zodiacale con beghe e contrasti sul lavoro. E le solite discussioni con colleghi invadenti e invidiosi. Il lavoro procederà a rilento bloccato da distrazioni e snervanti contrattempi. Arriveranno tempi migliori, così dicono le stelle.

Insoddisfatti anche davanti allo specchio. L’amore per l’eleganza è una caratteristica dei nati del segno, che curano il proprio aspetto in maniera meticolosa. Dovranno rinnovare il guardaroba e tornare in palestra. Le stelle tuttavia, per consolazione, promettono un amore in arrivo. Basta aspettare un po’.

