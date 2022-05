Il mese è appena iniziato, carico di promesse e di transiti importanti. Tanti di noi danno una sbirciatina all’oroscopo e consultano le stelle per iniziare la giornata con il piede giusto. Ci fa piacere sapere di essere tra i fortunati e ci dà la giusta carica per affrontare le situazioni della vita. Ma anche gli sfortunati sono speranzosi che la situazione cambi e giri a loro favore. Perché è questo il bello dell’oroscopo: non sono sempre gli stessi ad essere baciati dalla fortuna.

Transiti importanti

Il cielo di maggio è molto interessante dal punto di vista astrologico. Ci sono transiti importanti che influenzano i segni zodiacali. Il più significativo è quello di Giove in Ariete, che porta con sé una ventata di ottimismo e spinge all’azione. Inoltre, il 16 maggio ci sarà la Luna piena nel segno dello Scorpione, che coinciderà con un’eclissi lunare. Sarà visibile parzialmente anche dall’Italia. L’eclissi di Luna del 16 maggio, astrologicamente, è un evento intenso e forte, che porta novità positive nella vita di alcuni segni che potranno realizzare sogni e progetti.

L’eclissi di Luna del 16 maggio porterà fortuna e successo a questi segni zodiacali e tante opportunità da cogliere al volo

Per i Pesci è un momento di grande sintonia, ma anche di sfide da affrontare e di alti e bassi. Fortuna sfacciata nelle finanze che gli permetterà di concedersi dei regali. Potrebbe essere un viaggio a lungo rimandato o un bel divano che starebbe tanto bene in salotto. Ma non per questo sarà un mese tranquillo. Ci saranno anche tensioni sul lavoro, litigi con i colleghi e contrasti con il capo. Le stelle lo esortano a trovare soluzioni ingegnose per evitare i conflitti. E d’altronde c’è la Luna ad ispirarlo. La creatività e l’intuito non gli mancheranno.

Grande dinamismo per i nati dei Gemelli, che sapranno affrontare le situazioni con vitalità ed entusiasmo. La grande energia creativa che li accompagnerà in questo mese li porterà a svolte professionali molto interessanti. Da gestire con saggezza. Le stelle raccomandano di non montarsi la testa e di lasciare spazio ai momenti introspettivi. Guardarsi dentro è un’operazione difficile ma necessaria. Nelle questioni di cuore è il momento di lasciarsi andare e di farsi guidare dai sentimenti. Trovare una persona che condivida interessi e passioni non capita facilmente, ma con la complicità delle stelle potrebbe capitare a fine mese. La Luna lo spinge alla ricerca del tempo da dedicare all’ozio. Quello che serve per riflettere e ritrovare se stessi.

