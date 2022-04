La Luna piena torna puntuale ogni mese con il suo fascino misterioso e romantico, su cui gli uomini si sono sempre interrogati. Quale influenza esercita sugli esseri umani e sulla natura? La Luna piena è un momento di illuminazione, dicono gli astrologi, ma anche di riflessione e di crisi di cui approfittare per fare ordine nella propria vita e per aggiustare il tiro. Pare che da sempre eserciti un’influenza sulla vita degli uomini. Se il nervosismo sale alle stelle, le notti sono insonni e le emozioni diventano più profonde la colpa è sempre del nostro luminoso satellite. Che influisce anche su gravidanze e sessualità.

L’eclissi totale

La Luna piena del 16 maggio coincide con un’eclissi totale. L’eclissi lunare si verifica ogni volta che il nostro satellite entra nel cono d’ombra formato dalla Terra. Questo evento parzialmente visibile anche in Italia si verificherà tra la notte del 15 e quella del 16 maggio. La Luna diventerà rossa e si troverà in opposizione al Sole. Viene chiamata anche la Luna dei fiori, nella cultura americana, perché coincide con il punto di massima pienezza della primavera. La Luna rossa di maggio, misteriosa e affascinante, rappresenta un momento di forte interesse per tutti gli appassionati di astrologia. Transita nel segno dello Scorpione, che è intuitivo ed enigmatico, e ci porta a fare un bilancio della nostra vita interiore. Siamo veramente autentici?

Tutti i segni saranno influenzati da questa situazione ma in particolare lo Scorpione, il Toro e il Leone.

La Luna rossa di maggio misteriosa e affascinante farà brillare di fortuna, denaro e successo la vita di questi segni zodiacali

Per lo Scorpione è un momento di rinnovamento, di decidere davvero cosa vuole fare nella vita. La Luna piena lo invita ad esplorare la sua intimità, a guardare dentro se stesso. Che non è facile, bisogna ammetterlo. Ma necessario, per essere autentici e abbandonare identità che non ci appartengono. Nel lavoro è il momento di scegliere i partner giusti e i colleghi affidabili e portare avanti i progetti che hanno la possibilità di realizzarsi. Forti emozioni sentimentali, complimenti squisiti e regali costosi in arrivo.

Per il Toro è il momento di vivere grandi passioni e di assecondare il richiamo del cuore. Venere, nel segno a fine mese, favorirà il nascere di nuovi amori e di relazioni importanti e intense. La vita di coppia sarà più profonda e intrigante. È il momento anche di concentrarsi sul lavoro, per conquistare traguardi ambiziosi che sono a portata di mano. In vista interessanti novità finanziarie.

Il Leone dovrà rinnovare alcuni vincoli di amicizia e mostrare la sua proverbiale generosità nel sostenere le persone che lo amano. Le stelle lo favoriscono nella ricerca di notorietà e di prestigio sociale, a cui tiene molto. L’eclissi lunare di questo mese potrebbe condurre i nati del segno verso percorsi diversi e inaspettati, per esplorare situazioni nuove ma a volte rischiose. Le stelle invitano alla riflessione. Se si vuole conquistare il centro dell’universo bisogna soppesare bene le proprie forze. Ma i Leone lo sapranno fare. Così dicono gli astri.

