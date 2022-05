È bastato che la più celebre influencer milanese indossasse una tuta con questo effetto cromatico, per lanciare la moda dell’estate. L’effetto tie dye è una sfumatura di colori che faceva furore negli anni novanta e d’altra parte si inquadra in questo movimento nostalgico. In questo periodo si registra un gran ritorno ai trend dell’ultimo decennio del secolo scorso. Abbiamo già parlato di come sia di nuovo in voga il taglio di capelli “bob rubacuori” come visto in molti film fra cui “Sliding Doors”. Anche gli accessori che usavamo nei ruggenti anni novanta stanno vivendo una seconda vita come le mollettine per i capelli o i brillantini a clip. Per quanto riguarda l’abbigliamento, i giubbotti bomber sono tornati di estrema attualità. Vediamo quindi in cosa consista questo gioco di sfumature e come realizzare una t-shirt con questo effetto.

Sarà la moda dell’estate 2022, questo effetto colore spopolerà fra borse, jeans e tshirt

A rilanciare il tie dye, non è stata solo Chiara Ferragni. Anche una grande marchio dell’abbigliamento sportivo, infatti, ha proposto per la linea young delle proprie sneakers queste coloratissime sfumature. Thylane Blondeau, la modella prodigio, che a soli dieci anni fu definita la bambina più bella del mondo, è rimasta affascinata dal tie dye. Letteralmente tie dye significa “tingere annodando” perché per realizzarlo solitamente si annoda il capo e poi si procede con la colorazione. Se invece si tratti di un indumento scuro si utilizza la candeggina per schiarirne alcune parti.

Come si realizza una t-shirt con questo effetto

Per questa idea creativa, che sarà la moda dell’estate 2022, avremo bisogno di un t-shirt bianca e alcuni colori per tessuti. Questi colori sono in commercio in qualsiasi negozio di bricolage. Ora stendiamo una plastica protettiva sul nostro piano di lavoro. Prendiamo la maglietta bianca e pieghiamola a fisarmonica o dal collo in giù o da un lato all’altro. Fermiamo la piegatura con dei nastrini annodati. Ora facciamo colare il colore su tutta la t-shirt così piegata. Lasciamola asciugare a lungo. Ora mettiamo la maglietta in ammollo in acqua e sale grosso. Quest’ultimo servirà per fissare il colore in modo che nei lavaggi successivi non stinga. Seguiremo lo stesso procedimento nel caso di capi scuri come i jeans.

Li pregheremo o li annoderemo ma invece dei colori, useremo la candeggina. In questo modo ottennero delle sfumature bianche,blu o nere a seconda del colore originale dei jeans. Quando usiamo la candeggina o i colori assicuriamoci di proteggere sempre le superfici e le nostre mani.

Lettura consigliata

Oltre alla frangia a tendina se vogliamo essere alla moda dobbiamo scegliere questo taglio nostalgico degli anni ‘90 che incornicia il viso