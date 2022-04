A maggio la fortuna tornerà a sorridere a questi segni zodiacali protetti da Giove in Ariete, tranne uno che sarà sfortunatissimo

Nel mese di maggio Giove abbandona il segno dei Pesci per entrare in quello dell’Ariete. È un momento di grande rinnovamento astrale. Giove è un pianeta che agisce su di noi positivamente, che ci spinge a superare i nostri limiti per raggiungere obiettivi ambiziosi. Ci spinge verso l’ignoto con la consapevolezza che saremo in grado di affrontarlo. Il segno dell’Ariete è legato alla sfida, all’azione coraggiosa, alla carica energetica. Come si combinano fra loro queste caratteristiche? Giove in Ariete ci spinge verso l’ottimismo e l’azione, ci porta a superare gli ostacoli con coraggio. Ma ci porta anche ad alzare il livello di competitività, a sottovalutare i rischi, ad ascoltare più la pancia che la testa.

Questo in generale per tutti i segni zodiacali. Vediamo ora come impatterà sui singoli segni.

Il segno della Vergine può finalmente rilassarsi. A maggio la fortuna tornerà a sorridere, Il pianeta Giove non sarà più in opposizione e sul lavoro nasceranno nuove opportunità. Potrebbe trattarsi di promozioni o aumenti di stipendio. Ci saranno interessanti viaggi di lavoro e contatti con persone stimolanti. Gli studenti universitari potrebbero decidere di continuare gli studi all’estero. Anche il pianeta Venere non sarà più in opposizione e la vita amorosa tornerà ad essere tranquilla, dopo un periodo burrascoso. Ci saranno momenti di intimità e di serenità. Per i single incontri importanti. Ogni desiderio sta per essere esaudito.

Mese decisamente fortunato per l’Acquario, che potrà contare sull’appoggio di Venere e vivere intense passioni. Anche nel lavoro potrà contare sull’influenza di Mercurio, che favorirà il segno per tutto il mese. Così come Giove dal 10 maggio. Gli astri assicurano successo nella vita e nella professione. Per alcuni potrebbe trattarsi di una nuova casa o del trasferimento in una nuova città. In alcune coppie potrebbe arrivare una cicogna. Le stelle raccomandano di vincere la pigrizia e di curare di più la propria immagine.

Per la Bilancia è un momento decisamente no. Giove è in netta opposizione e mette i bastoni tra le ruote ai nati del segno. Non è il momento di cambiare lavoro né di investire in denaro per evitare brutte sorprese. Le stelle consigliano di aspettare che la burrasca passi e di non prendere iniziative. In opposizione anche Venere, a partire dal 2 maggio, e Marte dal 24. Ci potrebbero essere delle vere e proprie crisi di coppia con scenate e musi lunghi. Le stelle consigliano di pazientare. Il sereno ritornerà.

