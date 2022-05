Con il gelato o da sgranocchiare i pistacchi sono un portento, ma i gusci lo sono ancora di più grazie a questi trucchi furbi

I pistacchi sono importantissimi a livello nutrizionale perché sono un’ottima fonte di vitamine del gruppo B, dalla B1 alla B6 fino alla PP. Si tratta di una drupa che possiamo gustare in infinite preparazioni da quelle dolci come il gelato fino a quelle salate. Non solo il frutto però, è prezioso anche il guscio. In questo articolo vedremo una serie di utilizzi che sapranno valorizzare questo materiale di scarto.

Possiamo utilizzare i pistacchi nel compost. Dapprima dovremo tritarli, poi li spargeremo nella nostra compostiera. Per renderli subito biodisponibili, si possono lasciare prima in ammollo in acqua per 24 ore. In seguito, una volta ammorbiditi, potremo gettarli nel compost. Serviranno ad arricchirlo in quanto i gusci di pistacchio contengono grassi, carbonio, proteine ​​e carboidrati.

Per evitare il ristagno idrico

Con il gelato o da sgranocchiare i pistacchi sono un portento anche in giardino. Se sparsi in fondo ad un vaso, i gusci dei pistacchi potrebbero svolgere la medesima funzione delle palline di argilla espansa. Questo materiale, che sarebbe destinato all’immondizia, è, invece, utilissimo per creare lo spazio utile per il corretto drenaggio delle piante. In questo modo, posizionandone alcune manciate sul fondo di un vaso prima di aggiungere il terriccio, eviteremo pericolosi ristagni idrici.

Come pacciame

Molte varietà floreali o da frutto hanno necessità, soprattutto d’inverno, di proteggere l’apparato radicale anche interrato. Si procede quindi alla pacciamatura ovvero alla copertura del terreno. I gusci dei pistacchi sono perfetti come pacciame e potremo mescolarsi a trucioli, cippato o corteccia. In questo modo, apporteranno al terreno anche nuovo nutrimento. La pacciamatura con i pistacchi può essere utile anche per evitare che crescano erbe infestanti.

Come dissuasori per lumache

Spargere i gusci di pistacchio attorno alla base delle nostre piante è utilissimo per allontanare animali molesti. Le lumache, ad esempio, non si avvicineranno più alle nostre piante orticole. Disponendo i gusci di pistacchio in modo circolare attorno a varietà come i cavolfiori, finocchi, fragole o lattuga, le lumache saranno bandite. Non solo le lumache però, i gusci dei pistacchi saranno un valido deterrente anche per scoiattoli e gatti.

Per il presepe

All’infuori degli utilizzi per l’orto, possiamo tritare i gusci d’uovo e tenerli fino al prossimo Natale. Saranno un’ottima base da spargere sul nostro piano del presepe. Basterà spennellare un velo di colla vinilica sul ripiano e disseminare i granuli così ottenuti. Inoltre potremmo utilizzarli anche per riempire dei vasi trasparenti per nascondere i gambi di fiori artificiali.

