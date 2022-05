Le verdure surgelate non sono solo più veloci da cucinare ma offrono altri 5 motivi per preferirle a quelle fresche

Sono aumentati gli impegni, le scadenze e in generale, la vita è sempre più frenetica. E spesso viene a mancare la cosa più importante: il tempo. Se non esistessero le verdure surgelate, sarebbe difficile riuscire a mangiare sempre sano, avendo poco tempo a disposizione per fare la spesa e mettersi ai fornelli.

Di questi tempi è una bella comodità aprire una busta di verdure e metterle a bollire, oppure cuocere una confezione di piselli in padella in soli 10 minuti. Significa risparmiare un bel po’ di tempo, da dedicare ad attività più piacevoli che pulire le verdure, lavarle, tagliarle e cucinarle.

Per tutti i gusti

Avendole già in freezer, diventa più facile lasciarsi ispirare per preparare delle ricette sfiziose a base di verdure, considerato che sono immediatamente pronte da cuocere. Si possono fare in mille modi. Ad esempio gratinate al forno, cotte in microonde per i pranzi o le cene veloci, o in padella con aglio e olio!

Le verdure surgelate non sono solo veloci da cucinare ma offrono altri 5 motivi per preferirle a quelle fresche

È un errore comune quello di pensare che le verdure surgelate facciano male. In realtà sono una scelta migliore rispetto alle verdure fresche per diversi motivi:

si ha la disponibilità di verdure anche fuori stagione. In questo modo seguire una dieta variegata è molto più semplice. Si ha il vantaggio di poter scegliere tra un’ampia varietà di verdure, indipendentemente dalla loro stagione. Broccoli d’estate? Perché no?

Si riducono gli sprechi: per dire basta a carote o zucchine dimenticate nel frigo, che inevitabilmente tocca buttare via. Nel congelatore le verdure si conservano meglio e più a lungo.

Hanno più vitamine: essendo sbollentate e congelate subito dopo il raccolto, mantengono un altissimo numero di nutrienti, che si andrebbero a perdere nel periodo di tempo che occorre alle verdure fresche per arrivare nei supermercati e poi nelle mani dei consumatori.

Più igieniche: le verdure fresche perdono molta umidità nel tragitto che va dalla raccolta alla vendita al supermercato e questo le rende facile preda di batteri che ne causano una maturazione troppo rapida. Rischio che non si corre con le verdure surgelate.

Rapporto qualità-prezzo: si pensa che le verdure surgelate siano più care rispetto a quelle fresche, in realtà i prezzi sono giusti in rapporto alla facilità di utilizzo e la qualità delle verdure stesse.

Non è difficile capire che la scelta di consumare verdure surgelate sia una scelta vantaggiosa sotto molteplici punti di vista. Le verdure surgelate non sono solo più veloci da cucinare, ma sono la risposta perfetta per chi vuole adottare uno stile di vita sano, senza chiudersi in cucina o al supermercato per ore ed ore!

