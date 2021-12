Per molte persone dimagrire è una chimera più che un obiettivo. In effetti, a volte può essere difficile, complici una dieta inadatta o la scarsa attività fisica. Ogni corpo ha le sue specifiche esigenze e la chiave per il dimagrimento e la salute spesso è la personalizzazione del piano alimentare e d’allenamento. Ma esistono comunque delle regole generali che possono aiutarci nella quotidianità a seguire un’alimentazione corretta. Una di queste arriva da una ricerca della Harvard T.H. Chan School of Public Health. Secondo gli esperti per dimagrire con l’alimentazione non serve contare le calorie, ecco il trucchetto per mangiare sempre sano e avere risultati evidenti. Sembrerà banale, ma i ricercatori dicono che la chiave per un piano alimentare vincente è guardare attentamente il piatto che prepariamo.

Per dimagrire con l’alimentazione non serve contare le calorie, ecco il trucchetto per mangiare sempre sano

Gli esperti della Harvard T.H. Chan School of Public Health hanno delineato le semplici regole per comporre un piatto sempre sano. Le loro linee guida si basano sul principio che non esistono alimenti giusti e alimenti sbagliati, ma solo modi più o meno appropriati per abbinarli. Dunque, basterebbe sapere con quali proporzioni comporre il nostro pasto per essere certi di mangiare in modo salutare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Il primo segreto per una dieta equilibrata è che deve contenere tutti e tre i principali nutrienti. Parliamo di carboidrati, proteine e grassi. Per questo, in ogni pasto non può mancare una fonte di ciascun nutriente. Gli esperti dicono che ogni piatto deve contenere una porzione di verdura o frutta, una di cereali e una fonte proteica. Ora vediamo quali proporzioni devono rispettare i suddetti alimenti perché il piatto sia sano.

Semplici proporzioni da rispettare per un piatto sempre equilibrato

Metà esatta del nostro piatto ideale deve essere composto da verdura o frutta. Non devono essere per forza un contorno, ma possono anche comparire come condimento (per esempio della pasta o del riso). La frutta può essere anche consumata prima o dopo i pasti.

La restante metà del piatto sarà, invece, divisa equamente tra cereali e proteine. Per i primi, possiamo sbizzarrirci scegliendo tra le sterminate varietà di cereale (frumento, orzo, riso, mais, avena, miglio, farro). Per la fonte proteica, possiamo scegliere tra legumi, pesce, carne, formaggio e uova. Possiamo anche mischiare più fonti proteiche nello stesso pasto, basta non esagerare per ogni singola porzione. Infine, aggiungiamo grassi buoni con un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva. Ricordiamo, invece, di non esagerare con il sale.

Lettura consigliata

Contro diabete e glicemia alta questi 3 frutti potrebbero dare una mano in modo naturale