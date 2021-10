Se amiamo la natura, dobbiamo sapere che ogni frutto ha una sua stagionalità che è importante seguire. Sarebbe importante consumare frutta e verdura di stagione per vari motivi: è più gustosa, ha più sostanze nutritive ed è realizzata con procedimenti meno impattanti sull’ambiente.

Non sempre, però, è possibile e allora ci viene in aiuto il “magico” potere del congelatore. I cibi surgelati sono un’ottima alternativa ai cibi freschi per comodità e nutrienti. Grazie a questo, anche d’inverno possiamo mangiare verdure estive ricche di vitamine e nutrienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi vedremo in che modo è possibile preparare degli ottimi piselli surgelati. Infatti, grazie a questo semplice trucco i piselli surgelati saranno pronti in dieci minuti e buoni come quelli freschi. Scopriamo di cosa si tratta.

Cosa fare sempre prima di cuocere la verdura surgelata

Se siamo soliti consumare verdure surgelate, sappiamo bene che non sempre è possibile dare quel gusto fresco e saporito. La verdura surgelata potrebbe non avere gusto oppure essere troppo dura o, viceversa, avere una consistenza molle e poco invitante.

In altri casi potrebbe cambiare colore e scurirsi. Se accade ciò, è perché stiamo facendo qualche errore nella fase di scongelamento o nella cottura. Ora vedremo un trucchetto per far attraversare ai nostri piselli questa fase senza danni.

Grazie a questo semplice trucco i piselli surgelati saranno pronti in dieci minuti e buoni come quelli freschi

Prendiamo la dose di piselli che vogliamo cucinare. Posizioniamola in un piatto oppure in un colapasta dentro al lavandino. Ora dovremo versare sui piselli dell’abbondante acqua bollente. Aspettiamo due o tre minuti che si scoli via tutta l’acqua calda e, nel frattempo, possiamo iniziare a fare un soffritto con cipolla, aglio e una carota.

Ora possiamo mettere nella padella i nostri piselli assieme a un goccio d’acqua, per poi coprire con un coperchio e far cuocere a fuoco medio. In una decina di minuti i piselli saranno cotti e saporiti e manterranno il loro colore verde intenso.

Grazie a questo trucchetto i piselli saranno scongelati del tutto senza avere quella consistenza molle che li rende poco buoni. Una volta che sono pronti, possiamo condirli con un filo d’olio e spezie a piacere e servirli come contorno. I piselli saranno talmente buoni che forse qualcuno dubiterà che siano surgelati ma crederà che si tratta di piselli freschi.

Approfondimento

Come cucinare i fagiolini surgelati e renderli buoni come quelli freschi e di più.