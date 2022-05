Tutti amano un buon dolce al cioccolato. Purtroppo, però, alcuni hanno delle intolleranze o delle allergie che non gli permettono di gustarlo. Una di queste è sicuramente quella ai latticini. Infatti, gran parte delle ricette prevedono l’utilizzo del latte. Per altri il problema potrebbero essere le uova, sempre per una questione di allergie.

Non disperiamo, però, perché c’è un dolce che può fare al caso nostro. Infatti, non servono latte e uova per questa ricetta al cioccolato facile e veloce da preparare. Il tutto con solo pochi ingredienti e strumenti che abbiamo in casa.

Ingredienti

Raccogliamo gli ingredienti necessari:

250 g di farina;

150 ml di acqua;

20 g di cacao amaro in polvere;

150 g di zucchero semolato;

60 ml di olio di semi;

80 g di gocce di cioccolato;

16 g di lievito in polvere per dolci.

Non ci serviranno fruste elettriche, ci basterà avere una spatola e uno stampo del diametro di 20 cm.

Non servono latte e uova per questa ricetta veloce e gustosa perfetta per colazione o alla fine di un pranzo

Per prima cosa setacciamo la farina, insieme al cacao amaro e al lievito. Successivamente aggiungiamo anche lo zucchero e mescoliamo gli ingredienti con una spatola. In un’altra ciotola, versiamo acqua e olio e mischiamoli.

Versiamo il liquido ottenuto nella ciotola precedente e mescoliamo con una spatola o una frusta a mano. Continuiamo finché non otteniamo un impasto liscio ed omogeneo. Infine, uniamo anche le gocce di cioccolato e con la frusta o spatola distribuiamo in maniera uniforme.

Infine copriamo con della carta forno uno stampo tondo di 20 cm e versiamo l’impasto. Procediamo a livellarlo. Inforniamo a 180° in forno preriscaldato in modalità statica. Lasciamo cuocere per circa 30 minuti. Facciamo raffreddare la torta prima di tagliarla a fette.

Ecco una ricetta semplice e veloce che può essere sfruttata per colazione o come gustosa merenda. Ci sono molte varianti di questa torta. Per esempio, per chi non è un amante del cacao amaro, può essere utilizzato anche il cacao bianco. Per chi invece desidera una versione senza glutine, può scegliere di utilizzare una farina gluten free adatta ai dolci. Infine, per lo stampo ci si può sbizzarrire, per esempio usandone uno da plumcake. Insomma, si può adattare alle nostre necessità e preferenze, un dolce adatto a tutti.

Lettura consigliata

Ecco come preparare una marmellata di arance senza zucchero con solo 4 ingredienti perfetta per la dieta keto