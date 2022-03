Cosa c’è di meglio che una buona tazza di tè. La nostra nonna e anche la mamma erano abituate a preparare il tè in grosse teiere. L’ora del tè era un vero e proprio rito da incorniciare con le stoviglie del corredo, compresa la teiera.

Ancora oggi quest’abitudine è molto frequente. Le casalinghe si riuniscono e a turno preparano il tè raccontandosi della giornata e delle novità del quartiere. Ad oggi, molte delle volte, la nostra e cara teiera che ci ha accompagnato per diverse generazioni, non è più utilizzata.

Questo avviene perché nella cucine moderne si tende a sintetizzare gli spazi cercando di eliminare tutto ciò che è superfluo. E quindi l’acqua calda del tè, viene versata direttamente nella tazza, eliminando un accessorio non più essenziale, ma solo estetico.

Ma invece ti buttare quella deliziosa e preziosa teiera, diamo spazio alla creatività e arrediamo la nostra casa con degli elementi unici e di design.

Un riciclo creativo a cui nessuno pensa

Siamo sempre di più abituati a cestinare tutto ciò che non si utilizza da tempo o che li a prendere polvere. Un po’ come per le vecchie damigiane di vetro che vengono lasciate in cantina, senza pensare che si possono utilizzare per arredare la casa con un’idea eccezionale.

Ma non solo, anche le cassette della frutta possono essere sfruttate in tanti modi geniali spesso sottovalutati, come ad esempio creare una scrivania, una tavolino e molto altro.

Tutti gli oggetti che abbiamo in casa e che siamo pronti a cestinare possono essere riutilizzati in qualche modo e alcuni di questi sono davvero straordinari. Vediamo nel pratico cosa si può fare con una semplice teiera.

Le vecchie teiere della nonna di porcellana o di ferro, possono diventare delle eccezionali creazioni di grande effetto

Nessuno è privo di immaginazione. Quando guardiamo una teiera in base alla sua forma, al suo colore e materiale, si possono intuire moltissimi utilizzi. Ad esempio perché non provare a costruire un delizioso abat-jour.

Negli ultimi anni questo oggetto è molto di moda, basti pensare che le bottiglie del vino o dei liquori possono essere riciclate allo stesso modo. Quindi perché non provare anche con una teiera per trasformare l’ambiente con un tono romantico e fiabesco.

Un altro modo per ottenere un grazioso elemento di design a costo zero è quello di trasformare le teiere sia in metallo che in porcellana, in graziosi porta piante. Lo stesso utilizzo si può ottenere anche con degli innaffiatori ormai vecchi ed inutilizzabili.

Per menti più creative, si possono creare anche delle ciotole artistiche con piante. Immaginiamo una teiera sospesa dal terreno da una staffa in ferro che la sorregge. Al suo interno una cascata non di tè ma di questa pianta cascante che tocca il terreno prendendo una forma artistica. Ecco, questa è una delle visioni che si possono concepire con un po’ di terreno, una pianta cascante e una meravigliosa teiera.