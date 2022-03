Tutti pensano che la pasta a cena sia dannosa per dieta e salute ma ecco come mangiarla e cosa dicono gli esperti

La pasta è il piatto italiano per eccellenza, ossia un vero e proprio segno identificativo della nostra cucina. Poi, oltre ad essere un piatto versatile è anche molto gustoso. Tuttavia, molti evitano di mangiarla, soprattuto la sera, considerandola un alimento particolarmente calorico. Nessuno, però, si è mai domandato se, effettivamente, mangiare la pasta a cena faccia male o meno.

Vediamo, in particolare, cosa ne pensano i nutrizionisti. Ebbene, essi hanno smentito questo luogo comune, per una serie di ragioni che spiegheremo, qui di seguito. Anzitutto, i carboidrati non devono mancare in una dieta, in quanto forniscono le energie necessarie al nostro organismo. In difetto di essi, bisognerà recuperarli da altri nutrienti, come ad esempio le proteine. Quindi, secondo gli specialisti, non è consigliabile evitare la pasta, per dare spazio ad altri alimenti. Anzi, la pasta ha un indice glicemico più basso rispetto al pane e al riso. Naturalmente, però, va sempre preferita quella di tipo integrale.

Come mangiare la pasta a cena

Altro aspetto da considerare riguarda il condimento della pasta. Molto spesso, infatti, non fa male la pasta in sé ma gli ingredienti che vi si aggiungono, particolarmente calorici. Questo significa che una pasta alle verdure non rovinerà certamente la nostra dieta. Diverso a dirsi, invece, per quella condita con burro, formaggio, panna e altri grassi. Quindi, tutti pensano erroneamente che la pasta a cena sia dannosa per salute e dieta. In realtà, è importante capire come mangiarla. In tal caso, potrà essere addirittura dietetica rispetto ad altri alimenti. Non a caso, altra falsa credenza è che essa si digerisca più difficilmente di altri cibi, ma neppure questo è vero. Infatti, la si digerisce molto più facilmente e rapidamente rispetto alla carne e ai formaggi. Di conseguenza, potrebbe garantire una migliore qualità del sonno e una maggiore difficoltà di incorrere in insonnie e in apnee notturne.

Tutti pensano che la pasta a cena sia dannosa per dieta e salute ma ecco come mangiarla e cosa dicono gli esperti

Sulla scorta di quanto chiarito, ne deriva che la pasta, in sé, non faccia assolutamente male, anche se mangiata a cena. Tuttavia, occorre prestare attenzione a tutte le indicazioni fin qui fornite e alla quantità di consumo, che deve essere moderata. Per semplicità, possiamo considerare come misura di riferimento la nostra mano, ossia il classico “pugnetto di pasta”. Questa sarebbe la quantità ideale, che ci mette al sicuro da eventuali eccessi, che andrebbero certamente a discapito della nostra dieta.

