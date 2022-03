Se abbiamo voglia di coccolarci un po’ con una pausa golosa impiegando solo 3 ingredienti e 5 minuti per preparare una golosità, questo è il dolce che fa al caso nostro. Non si tratta dei soliti biscotti da mangiare a colazione o durante una pausa pomeridiana, magari accompagnati da un buon tè. Ma di questi golosi e davvero irresistibili da preparare in un attimo grazie ad un ingrediente che non manca mai, la Nutella.

Stiamo parlando dei velocissimi e facilissimi biscotti nutellotti in questa versione particolare senza pasta frolla. Infatti la ricetta si basa su pochissimi ingredienti e passaggi. Questa versione prevede l’utilizzo della cioccolata sia nell’impasto ma anche come decorazione che può essere amalgamata con granella di nocciola, fiocchi d’avena o qualsiasi altro ingrediente che abbiamo in casa.

Inoltre la Nutella può essere sostituita con una crema golosa da mangiare a sbafo, oppure con della marmellata di albicocche, arancia o quella che preferiamo.

Ingredienti

330 gr di Nutella;

300 gr di farina;

1 uovo;

Nutella o marmellata per decorare

Solo 3 ingredienti e 5 minuti per preparare questi soffici e leggeri biscotti ripieni di cioccolata irresistibilmente golosi

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo un recipiente e versando l’uovo che dovrà essere montato a neve con l’aiuto delle fruste elettriche. Successivamente aggiungere la farina un po’ per volta insieme alla Nutella. Mescolare gli ingredienti cambiando le fruste con il gancio per impastare e mescolare a velocità media o anche massima tutti gli ingredienti.

Quando non sarà più possibile procedere con le fruste elettriche, spostare l’impasto sul piano da lavoro e procedere a lavorarlo con le mani. L’impasto dovrà risultare ben amalgamato, senza grumi di farina e liscio.

Adesso prendere l’impasto e dividerlo in tante palline, circa 40, tutte della stessa dimensione e riporle leggermente distanziate su una teglia ricoperta di carta da forno. Ogni pallina dovrà essere leggermente schiacciata sulla testa e al centro si potrà fare una leggera pressione con il polpastrello per creare un piccolo solco dove andrà la cioccolata o la marmellata a fine cottura.

Quindi infornare i biscotti per circa 10 minuti a 180°C e quando saranno cotti, prima che raffreddino, riempire quel piccolo solco con la Nutella o con la marmellata. In questo modo il calore del biscotto a contatto con la cioccolata o marmellata creerà uno strato delizioso ed irresistibile.

Letture consigliate

Ecco l’irresistibile versione del tiramisù mai vista prima che sta facendo impazzire tutti per il suo sapore