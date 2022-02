Recuperare un oggetto comune e farne un capolavoro di design ha sempre un certo impatto. Soprattutto se viene realizzato con le proprie mani e personalizzato con tanta creatività. Dopo aver visto come arredare casa con le vecchie damigiane di vetro, non possiamo lasciarci sfuggire l’occasione di sfruttare le cassette di legno di frutta e verdura.

In questo caso, non stiamo parlando di una classica fioriera, ma di tante idee rivoluzionarie mai viste prima, facili da portare a termine, senza spendere 1 euro. Nulla di più semplice che procurarsi una cassetta di legno e iniziare ad immaginare tante bellissime creazioni da poter collocare all’interno della nostra casa.

Come rivoluzionare gli ambienti della nostra casa con dei semplici recipienti di legno

Le cassette di legno sono degli involucri molto versatili. Con un po’ di fantasia si possono creare davvero tante cose senza dover modificare la struttura delle stesse. Il legno del resto, si presta anche molto bene per ogni genere di arredamento sia vintage che moderno, tutto sta nella personalizzazione.

Una piccola tavolozza dove esprimere la creatività. Quindi découpage, colori neutri a base d’acqua o come l’impregnante che penetra nella porosità del legno colorandolo di marrone e conservando la struttura del legno grezza. Oppure dipingendo di base bianco e disegnando con tanti colori qualsiasi cosa ci viene in mente.

Insomma ogni idea può essere originale e d’impatto. Non resta che dare una piccola levigatura al legno con della carta abrasiva, che si può trovare dal ferramenta, ed iniziare a fantasticare su cosa potrà diventare quella cassetta di legno.

Le cassette di legno di frutta e verdura possono arredare casa con queste idee straordinarie e alla moda

Iniziamo ad immaginare cosa e dove potremmo rivoluzionare la casa. Se abbiamo più di una cassetta, in particolare 4, possiamo addirittura realizzare una scrivania anche molto comoda. In questo caso non servirà molta creatività per realizzarla. Occorrerà un piano che dovrà appoggiare su 2 cassette di legno per parte coricate orizzontalmente.

Le cassette di legno, poggiate in questo modo faranno da struttura solida ed inoltre potranno essere degli scaffali comodi per riporre i libri. Una perfetta soluzione per studenti o per completare uno spazio arredandolo senza spendere un euro.

Una delle soluzioni più viste e senza dubbio la libreria. Non occorre molta manualità, basterà prendere le cassette di legno, levigarle e dipingerla in tinta unita e posizionarle a colonna o come meglio si vuole. Con questa soluzione si possono dividere gli spazi ad esempio tra cucina e salotto o ingresso. Oppure possiamo utilizzarla in bagno per riporre gli asciugamani e candele in bella vista o altri oggetti di uso quotidiano.

Questa soluzione si presta benissimo anche per arredare il soggiorno. Infatti se prendiamo delle cassette di legno e le disponiamo in fila orizzontalmente, si potrà creare un ottimo tavolino per la TV.

Ma non è tutto, una sola cassetta se poggiata a testa in giù potrà essere un idea geniale per un tavolino in legno dipinto ad esempio di bianco o di qualsiasi tinta amiamo. Un tocco originale da inserire in un salotto o meglio ancora in terrazza o in giardino.

E parlando d’esterni, non possiamo non pensare che le cassette della frutta possono essere utilizzate anche come fioriere da esporre con tanti fiori colorati.

