Tutti gli amanti del bello e del design non possono lasciarsi sfuggire quest’occasione di poter creare un piccolo paradiso in miniatura senza impiegare neanche un euro. Quest’idea originale è davvero un esplosione d’arte che si può creare con le proprie mani in pochissimo tempo.

Innanzitutto bisogna procurarsi delle vecchie damigiane in vetro, possibilmente non di colore verde, come spesso si trovano in giro, ma incolore, quindi trasparenti. L’interno della damigiana sarà il nostro piccolo spazio creativo che ci darà un’enorme soddisfazione.

Come arredare casa con un vecchio vaso di vetro lasciato in cantina a prender polvere

Le damigiane di vetro sono degli involucri dalla forma simile a dei vasi grandi, che venivano e vengono ancora oggi, impiegati per conservare o fermentare le bevande, il particolare il vino. Un recipiente di vetro dalla forma tondeggiante che può arrivare a contenere fino a circa 50 litri.

Un po’ tutti ci siamo imbattuti in questi recipienti e molto probabilmente per l’enorme ingombro sono stati anche buttati. Ma se si ha la possibilità di averne uno, possiamo creare un piccolo capolavoro da esporre in casa come oggetto d’arredamento alla moda.

Infatti oggi, avere un terrario in casa in una vecchia damigiana di vetro è davvero un piccolo tesoro artistico.

Le vecchie damigiane di vetro possono arredare casa con questa idea straordinaria a cui nessuno pensa

Il terrario è un piccolo paradiso con tante piantine che si troveranno a condividere un piccolo ecosistema racchiuso in una bolla di vetro che in questo caso sarà la nostra damigiana.

Il vetro della damigiana è perfetto per far entrare la giusta quantità di luce, non diretta, e creare contemporaneamente umidità. Le stesse creazioni si posso ottenere anche con dei vasi grandi di vetro, ma l’effetto che si può ottenere con le damigiane è davvero superlativo.

Innanzitutto, occorrerà preparare un buon terreno ideale con dei piccoli sassolini, del carbone attivo per prevenire muffe e funghi ed infine il terriccio. Tutto questo dovrà riempire un solo quarto del volume della damigiana.

Su questo terreno potranno essere piantate ogni genere di piante. Tra queste si può inserire anche del muschio, delle cortecce o dei sassolini scenografici. Si possono fare anche dei terrari a tema, come ad esempio con delle sculture e così via.

Le piante che si possono utilizzare possono essere le grasse, ma soprattutto felci e tutte le piante tipicamente tropicali in quanto l’umidità del terrario è perfetto per farle crescere in buona salute. E se si amano le orchidee, non si potrà far a meno di sperimentare un terrario oppure farla crescere bella e rigogliosa in un vaso di vetro con la tecnica dell’idrocoltura.

