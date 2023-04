Le unghie più trendy della primavera sono quelle di Margot Robbie, Jennifer Lopez e Selena Gomez: manicure facili da replicare

Portare delle unghie ben curate cambia totalmente l’aspetto della mano ed evita di dare l’impressione di persone trascurate. Importante quindi renderle ordinate limandole e togliendo le cuticole. Possiamo portarle naturali ma per un tocco più glam non potrà mancare una passata di smalto. Se vogliamo delle unghie eleganti ma non abbiamo idee circa forma e colori, possiamo copiare le manicure alla moda di alcuni volti noti. Lasciamoci ispirare da quelle di Jennifer Lopez, Margot Robbie e Selena Gomez, sarà facilissimo riprodurle anche a casa e sono adatte a unghie sia corte che lunghe.

Per quanto riguarda le varie tendenze le celebrità sono sempre sul pezzo e ispirarci a loro ci assicura dei look alla moda. Un discorso che vale tanto per gli outfit, basti pensare al tailleur chic di Heidi Klum, quanto per dritte di altro genere incluse le unghie.

Nel mondo vip a riscuotere parecchio successo per le sue manicure vi è un nome divenuto di spicco, quello del nail artist Tom Bachik. Sul suo profilo Instagram possiamo vedere tutte le sue creazioni e scoprire i tanti nomi celebri delle sue clienti. Tra queste vi sono Margot Robbie, Selena Gomez e Jennifer Lopez, che recentemente hanno sfoggiato delle unghie davvero chic e destinate a fare faville questa primavera.

Quali sono le unghie più trendy della primavera e come realizzarle

Con la primavera le unghie tornano a tingersi di nuovi toni e a concedersi decorazioni più fantasiose. D’altronde la nail art diventa sempre più elaborata negli anni.

Per avere fantastiche unghie alla moda però possiamo puntare anche su qualcosa di sobrio e semplice da realizzare, proprio come hanno fatto molte star.

Per copiare le loro invidiabili manicure potremmo andare dall’estetista o cimentarci col fai da te in casa. Saranno sufficienti gli attrezzi di un normale set da manicure e determinati colori di smalto, normale o semipermanente, se disponiamo dell’apposita attrezzatura.

La prima cosa da fare sarà occuparsi delle cuticole. Non strappiamole, non solo ci faremmo male ma otterremmo anche un effetto antiestetico. Piuttosto massaggiamole con dell’olio e cerchiamo di appianarle con un bastoncino spingicuticole.

Se abbiamo delle unghie abbastanza lunghe possiamo ispirarci a quelle di Selena Gomez. Impugniamo una limetta per dare loro una forma a mandorla come quelle della diva. Per farlo dovremo dare una forma tonda ai due lati stando attente a farli uguali e ad appuntirle leggermente al centro.

Selena Gomez ha sfoggiato delle pastel nails, tendenza di questa primavera, ossia delle unghie in colore pastello. La particolarità però è l’aver abbinato insieme diverse tonalità distinte per ogni dito. Precisamente partendo dal mignolo si susseguono i seguenti colori matte: lilla, azzurro, celeste,verde lime e magenta pallido.

Ispirazioni di nail art anche per le corte

Se dovessimo avere difficoltà a dare la forma a mandorla, possiamo anche optare per quella ovale. Forma sfoggiata sempre da Selena Gomez ma questa volta nel monocolore giallo banana.

Unghie lunghe per Jennifer Lopez, con una forma però replicabile anche su quelle corte, ossia a squoval. Si dovrà limare l’unghia in modo dritto per darle una forma quadrata, dopo di che si arrotonderanno gli angoli. La manicure di JLo si basa su una tonalità must della stagione: il rosa. Ne ha scelto un tono color carne davvero sofisticato nella sua semplicità.

Concludiamo con le unghie corte di Margot Robbie di forma quadrata. La sua manicure si basa su una decorazione essenziale ma d’effetto. Su una base di smalto trasparente, dalla punta destra dell’unghia, parte un triangolo nero. Per riprodurlo sarà sufficiente porre del nastro carta obliquamente a due terzi circa dell’unghia e riempire di nero.

Ecco quindi le unghie più trendy della primavera alla quale ispirarsi, adatti alle diverse età, lunghezze e stili.