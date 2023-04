Il tailleur più chic è quello nel colore moda primavera estate sfoggiato da Heidi Klum e che puoi copiare anche spendendo poco

Nel guardaroba di ogni donna dovrebbe esserci un tailleur da indossare nelle occasioni più eleganti. Il più quotato solitamente è quello nero, ma in questa stagione la moda porta sulla scena tonalità più colorate. Ciò riguarda anche il completo giacca e pantalone, come dimostra un recente outfit di Heidi Klum. Andiamo a vedere qual è questo suo look glamour e dove poter acquistare capi simili a prezzi accessibili con una spesa totale inferiore ai 100 e ai 200 euro.

Il nome di Heidi Klum è un nome strettamente legato alla moda. Infatti oltre che modella è anche stilista, nonché conduttrice televisiva e di molte trasmissioni inerenti tale mondo.

In uno di questi programmi, in Germany’s next top model, ha sfoggiato un tailleur elegante, cool e seducente.

Da vera esperta di tendenze ancora una volta con quest’outfit ci fornisce l’ispirazione per i nostri completi. Ecco dunque i pezzi della mise di Heidi Klum e come ricalcare il suo completo con una spesa minima.

Il tailleur più chic è quello nel colore moda che sta spopolando dalle passerelle alle vetrine

Tra le nuance protagoniste della moda primavera-estate vi è una particolare tonalità che ha raggiunto un ruolo di spicco.

Si tratta del verde avocado, un colore matte che richiama la polpa interna del frutto e declinato in varie sfumature divenute un vero trend.

Il tailleur di Heidi Klum è proprio in questa nuance di carattere. Ha indossato infatti una giacca fashion dal taglio maschile con collo revers e tasche laterali a pattina. A completare il tailleur verde avocado un pantalone a palazzo dalla vita alta arricciata e definita da un nastro del medesimo tono.

Ultimi pezzi di stile del look sono i sandali alti nella stessa tonalità ma più vivida e un top nero dalla scollatura a v centrale molto profonda.

Un outfit riuscito e di impatto, che potrà tornarci utile nelle cene di lavoro o serate eleganti quanto per partecipare a cerimonie quali matrimoni, battesimi e comunioni.

Possiamo infatti copiarlo cercando pezzi simili in negozi e siti di e-commerce. Sarà possibile trovare delle soluzioni per tutte le tasche, come quelle a buon prezzo che abbiamo trovato su diversi cataloghi e riportate di seguito.

Look completo tra i 92 e i 178 euro

Gli stilisti hanno declinato questa nuance in varie sfumature e dunque potremmo seguire il loro esempio nella scelta.

Potremmo dunque valutare una delle nuove proposte di Zara. Si tratta di un tailleur verde tendente al salvia in misto lino composto da un blazer di taglio maschile a 59,95 € e pantaloni a palazzo a 45,95€. Dello stesso marchio possiamo trovare il top nero senza spalline a 25,95 €. Infine i sandali metallizzati in verde con tacco largo a 45,95 €.

Capi interessanti per ricreare il look anche da H&M. Vi troviamo infatti una giacca oversize monopetto in twill in verde tenue al prezzo di 39,99 €. Da abbinare a pantaloni eleganti a vita alta nella medesima tonalità a 24,99€.

Per completare il top arricciato nero con scollatura a cuore a 29,99€ più i sandali verde acceso con plateau a 39,99€.

Mentre da Piazza Italia troviamo una giacca di un verde leggermente più acceso con collo a revers e tasche laterali con patta a 29,99€. La si potrà combinare con pantaloni di uguale tonalità dalla gamba dritta con elastico in vita e pinces a 19,99

€.

Da completare con un crop top nero con strass a 16,99 €. Questa volta potremmo poi richiamare il colore di quest’ultimo con dei sandali alti con cinturino in pelle a 24,99 €. Naturalmente queste sono solo alcune

delle proposte e degli abbinamenti ispirati alla modella tedesca. In ogni caso il tailleur più chic è

quello nel colore moda più gettonato del momento e non potrà mancare nel nostro armadio. Il tailleur più chic è quello nel colore moda

Per indossarlo al meglio non rinunciamo ai tacchi e per apparire più alte ricordiamoci di puntare anche su tagli di capelli che slanciano la figura.