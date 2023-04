Dove andare per il ponte del 25 aprile in Italia? Vicino a Milano, sorge il lago più pulito d’Europa

Incombono due ponti ravvicinati che sono la gioia di molti italiani. Per gran parte di loro, saranno due settimane più corte del solito. Infatti, per i più fortunati, i due prossimi lunedì non saranno lavorativi. Il 24 aprile, per l’imminenza della festività del 25 e il primo maggio perché cadrà una delle ricorrenze civili più importanti, ovvero la festa dei lavoratori. Dove trascorrere queste giornate. Perché non in un angolo di paradiso che si trova a un’ora da Milano? Scopriamo dove.

La gita fuori porta è un classico di questo periodo primaverile. Soprattutto di questi tempi, dove non sempre ci si può permettere weekend o periodi più lunghi di vacanza. Ecco, allora, che il nostro territorio si presta moltissimo per vivere anche solo qualche ora in città d’arte o luoghi naturali.

Dalle mete di montagna a quelle di mare, per i fortunati che le hanno vicino, fino ai borghi storici o ai parchi. Ce n’è per tutti i gusti, come si suol dire. In Italia ci sono delle perle che neppure sappiamo di avere. Abbiamo un così grande patrimonio artistico e naturale che ci vorrebbero due vite per visitarlo tutto. E non è un eufemismo.

Dove andare per il ponte del 25 aprile? Ecco un luogo magico a pochi minuti da Milano

Il nord Italia vanta le montagne più belle del mondo, le Dolomiti, e dei laghi tra i più grandi dell’area mediterranea. Non solo, però, perché ha anche un particolare primato. A Segrino, in provincia di Como, possiamo trovare quello con le acque più pulite d’Europa.

Un lago celebrato dal famoso scrittore francese Stendhal, che lo ha definito “una gemma di smeraldo”, per la sua straordinaria limpidezza. Si trova nella verde Brianza, incastrato tra le province di Lecco, Como e Monza.

È tanto bello quanto sconosciuto. Potremmo dire così, perché non sono molti i lombardi ad aver visitato questo posto spettacolare, dove d’estate si può liberamente fare il bagno. Dove sorge un lido che mette a disposizione canoe e pedalò per navigarlo.

Il lago più pulito d’Europa si trova in Lombardia

Celebrato da grandi scrittori italiani come Ippolito Nievo, Antonio Fogazzaro, Carlo Emilio Gadda, il poeta Giuseppe Parini, nato proprio a pochi chilometri. Insomma, una straordinaria parte della letteratura del nostro paese.

Tutto intorno al lago, boschi e sentieri dove poter camminare o decidere di andare in bicicletta. Si possono ammirare alberi come i salici, i pioppi e gli ontani, specie di uccelli come il germano reale, il martin pescatore e il picchio verde. Una meta da non perdere, quindi, anche per gli amanti del birdwatching.

5 chilometri di perimetro lacustre per ritrovare pace, tranquillità e aria buona, lontano dal traffico e dallo stress delle grandi città. Dove andare per il ponte del 25 aprile in Italia? La risposta è semplice se si vive in Lombardia e non si vuole spendere molti soldi. Una giornata presso il Lago di Segrino è l’ideale per scoprire una piccola perla nascosta per palati fini, come quelli dei grandi scrittori italiani.

