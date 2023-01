Smalto semipermanente, ricostruzione e copertura gel delle unghie: costi, differenze e durata

Per esaltare le nostre mani e renderle femminili servono delle belle unghie. Queste infatti se trascurate danno un’idea di trasandatezza e compromettono l’immagine. Possiamo prendercene cura in casa da noi, ma per un risultato d’impatto converrà andare in un centro estetico. Scopriamo i trattamenti che fanno al caso nostro e quali sarebbero i costi

Le possibilità per avere belle unghie sono varie. Le si può limare e passarvi lo smalto in casa, ma per un risultato duraturo e ricercato converrà volgersi verso tecniche professionali.

Dovremo valutare quale fa al caso nostro, andiamo quindi a conoscerle per capirne di più.

Smalto semipermanente, ricostruzione e copertura gel delle unghie, ecco quale scegliere

Prima di tutto dobbiamo capire in cosa consistono. Al pari del trucco occhi e del taglio di capelli, per fare la scelta perfetta dobbiamo approfondire.

Smalto semipermanente e gel per le unghie sono termini spesso usati in modo indistinto, in realtà le differenze vi sono e sono numerose.

Il semipermanente è uno smalto che dura molto più a lungo di quello normale, all’incirca 10-15 giorni. È ideale, dunque, per mantenere le unghie in ordine ed evitare che il colore si sbecchi facilmente.

Richiede 3 prodotti: la base, lo smalto semipermanente vero e proprio e il top coat. Serviranno ovviamente altri strumenti per la cura e la lampada a led o UV. Quest’ultima, infatti, sarà necessaria in ogni caso per asciugare e fissare i prodotti.

Un trattamento di smalto semipermanente dall’estetista avrebbe mediamente un costo di partenza attorno ai 20 euro. Lo si potrà poi rimuovere da una professionista o in casa. In quest’ultimo caso servirà dell’acetone o altro solvente, ci si potrà poi aiutare coi bastoncini di legno d’arancio per sollevarlo. Un kit casalingo per semipermanente completo di lampada lo si potrebbe trovare anche attorno ai 40/50 euro. Si dovranno, però, sostituire di volta in volta i prodotti finiti e in caso di scarsa abilità il risultato potrebbe non essere dei migliori.

Ecco come averle lunghe e forti

Esiste anche uno speciale semipermanente rinforzato che ricopre e rende più forte l’unghia. In questo caso il prezzo partirebbe dai 30 euro.

Per irrobustire le unghie fragili, però, solitamente si preferisce il gel. Un prodotto su cui si basa sia la ricostruzione che la copertura, detta anche colata. Quest’ultima va a ricoprire l’unghia e la rende più resistente.

Il costo partirebbe dai 40/50 euro, dipenderà anche dalla decorazione richiesta. Durerebbe circa 4 settimane, prolungabili sottoponendosi a ulteriori ritocchi che si aggirerebbero sui 20/30 euro.

La ricostruzione è una tecnica simile ma a differenza della colata prevede la possibilità di allungare l’unghia. È consigliata per quante soffrono di onicofagia o chi non riesce a far crescere le proprie unghie. Non meno nel caso di unghie danneggiate.

Infatti, oltre al gel prevede l’applicazione di una sorta di unghia finta di base, la tip, o di una semplice parte che funga da allungamento. Durerebbe un mese all’incirca, il prezzo partirebbe dai 60 euro e ugualmente richiederebbe dei ritocchi.

Per rimuovere ambedue sarà necessario tornare dall’estetista, una rimozione errata rovinerebbe l’unghia. L’operazione starebbe sui 15 euro e aumenterebbe se abbinato ad altri trattamenti.

Quindi, a seconda di ciò che ricerchiamo e del budget ora saremo in grado di scegliere consapevolmente tra smalto semipermanente, ricostruzione e copertura gel delle unghie.