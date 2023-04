La settimana appena conclusasi ha visto il predominio di un settore ben preciso. Infatti, le azioni del settore bancario hanno occupato i primi 3 posti dei migliori della settimana. Banco BPM, BPER Banca e Banca MPS, infatti, tra le aziende con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro hanno chiuso la settimana con rialzi importanti e superiori al 7%. Quale potrebbe essere il futuro di questi titoli azionari per le prossime settimane?

Ottimo segnale rialzista per Banco BPM che potrebbe accelerare al rialzo

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 21 aprile in area 4,235 €, in rialzo del 4,28% rispetto alla seduta precedente.

La settimana del titolo bancario era iniziata e finisce col botto. In totale, quindi, il guadagno settimanale è stato superiore al 10%. Alla base di questo forte rialzo ci sono state le voci che vedono Banco BPM al centro di un nuovo risiko bancario.

Che il rialzo sia stato importante si evince anche dal fatto che una variazione così importante, sia in termini di prezzo che di volumi, non si vedeva dal un anno.

Adesso, però, le quotazioni si trovano a dovere affrontare i massimi degli ultimi sette anni. Una conferma in tal senso si potrebbe avere da una chiusura settimanale superiore a 4,633 €. In questo caso i prezzi di Banco BPM potrebbero dirigersi prima verso l’obiettivo in area 5,45 € e a seguire verso area 7,59 €, prima, e area 9,73 €, poi.

Una chiusura settimanale inferiore a 4,127 €, invece, potrebbe far partire una nuova fase ribassista.

La rottura dei massimi degli ultimi 7 anni potrebbe far esplodere al rialzo BPER Banca

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 21 aprile in area 2,706 €, in rialzo dell’1,01% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni di questo titolo bancario si trovano ad affrontare un livello di resistenza, area 2,698 €, che negli ultimi sette anni ha sempre resistito alle pressioni rialziste. La sua rottura, quindi, potrebbe spingere verso un forte rialzo BPER Banca con gli obiettivi indicati in figura.

Ovviamente la mancata rottura della resistenza potrebbe, come già in passato, favorire una nuova fase ribassista.

Le azioni del settore bancario hanno occupato i primi 3 posti dei migliori della settimana, ma per Banca MPS la situazione è ancora incerta

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 21 aprile a quota 2,272 €, in rialzo dell’1,70% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo sull’istituto senese non è ancora scontato. La prima resistenza lungo il percorso rialzista in area 2,3238 €, infatti, sta resistendo alle pressioni rialziste. Solo il superamento di questo ostacolo potrebbe far partire una fase rialzista duratura. In caso contrario non potrebbe essere esclusa una nuova discesa delle quotazioni.

Notiamo che tutti gli indicatori sono ancora impostati al ribasso.