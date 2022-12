Le unghie di Natale sono eleganti e chic, ecco le idee più alla moda per una manicure perfetta

Non sappiamo come farci le unghie in vista del Natale? Niente paura, ecco qualche suggerimento pieno di stile per una nail art festiva da favola.

Il Natale è un momento per ritrovare i parenti che non si vedevano da un po’ e stare tutti insieme. Ma potrebbe essere anche l’occasione per mettersi in mostra e truccarsi a tema. Magari con un bel paio di unghie stilose e che rispettino la festività, perfette con l’outfit e le scarpe di tendenza di quest’inverno. Vediamo, perciò, i consigli delle nail artist per sfoggiare delle mani bellissime e piene di fascino.

Le unghie di Natale sono eleganti e chic con queste idee per dipingerle

I modi per dare un tocco di classe alle nostre unghie sono infiniti. Basta conoscere le tecniche, chiedendo consiglio a chi ne sa dell’argomento. In generale, comunque, il colore gioca un ruolo importante e, a seconda di questo, si agirà di conseguenza. Per esempio, sappiamo che un grande classico a Natale è il rosso. Questa tonalità si presta meno di altre per la nail art, per cui potremmo semplicemente usarla come tinta unita. Se lo desideriamo possiamo anche metterlo su un’unica unghia, lasciando le restanti al naturale.

Un’alternativa semplice è quella di stendere lo smalto rosso sulle unghie di tutte le dita eccetto medio o anulare, che faremo oro o argento. Volendo potremmo anche realizzare qualche decorazione fantasiosa. Se cercassimo un’alternativa al solito rosso potremmo optare per il blu notte, perfetto per ricordare la sera più magica dell’anno.

Altre idee da sfoggiare

Le anticonformiste, o chi semplicemente volesse cambiare, potrebbe virare su altri due colori d’impatto. Parliamo del viola e del rosa. Il primo fa un figurone, specie in abbinamento a dettagli sparkling. Il secondo, simbolo di femminilità per eccellenza, si può arricchire con dei glitter o accostare al bianco.

Le unghie di Natale sono eleganti e chic anche impreziosite dalle applicazioni. La sagoma di una foglia dorata, per esempio, rievocherà subito l’immagine delle feste. Oppure, potremmo puntare sulla semplicità assoluta: un puntino d’oro col dotter in mezzo alla zona della cuticola farà belle le mani con poco. Altrettanto facili da realizzare sono le unghie magnetiche, un trend che sembra tornare in voga più che mai.

Consigli per rinforzare le unghie che si spezzano

Le unghie deboli (insieme ai capelli fragili) sono tra i peggiori incubi di una donna. Può succedere che si spezzino quando ci stiamo mettendo il trucco e allora sì che sono guai. In questi casi, l’obiettivo sarà cercare di rafforzarle e mantenerle sane. Per farlo potrebbe aiutarci seguire una dieta equilibrata, che apporti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Qualcuno potrebbe affidarsi anche a specifici integratori.

Una buona alleata è poi la natura; ingredienti come l’olio di oliva potrebbero idratarle a dovere. Mischiandone un po’ al succo di limone potremmo creare una maschera da applicare prima di dormire. Lo stesso aiuto potrebbe garantircelo il tea tree oil, utile anche contro le infezioni. Per finire, le fan dello smalto dovrebbero pensare di prendersi una pausa ogni tanto. Le unghie al naturale sono altrettanto belle da esibire, se mantenute in salute.