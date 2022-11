Addio ai capelli effetto paglia che si spezzano, ecco come rinforzarli facilmente in modo naturale

I capelli sono un importante biglietto da visita sia per gli uomini sia per le donne. Avere capelli belli, forti e sani è sogno di ognuno di noi, ma le nostre abitudini quotidiane e come trattiamo i capelli possono stressarli parecchio.

I capelli stressati si mostrano secchi, sfibrati e stopposi. Accarezzarli non è affatto piacevole perché risultano ruvidi al tatto e somigliano alla paglia. Fortunatamente, ci sono diversi metodi naturali ed economici che possiamo provare per avere capelli perfetti in ogni occasione.

Ecco perché oggi vogliamo svelare 2 semplici rimedi della nonna per ridare vita e rinforzare i capelli secchi.

Perché si spezzano

Se i capelli si spezzano è perché li curiamo poco o in maniera troppo aggressiva. Pensiamo alle nostre abitudini quotidiane e al semplice shampoo. Prodotti troppo aggressivi o lavaggi frequenti possono danneggiarli. Inoltre, anche un uso scorretto del phon e della piastra, ma anche gli agenti atmosferici possono indebolirli e renderli secchi.

I capelli hanno bisogno di nutrimento e cure costanti. Ecco perché oggi spiegheremo come sanare i capelli danneggiati in modo davvero semplice.

Addio ai capelli effetto paglia che si spezzano e non crescono

La natura viene spesso in nostro soccorso e non sempre è necessario spendere moltissimi soldi nell’acquisto di prodotti a base chimica. Se vogliamo usare metodi delicati ed efficaci, proviamo a curare i capelli che si spezzano con 2 prodotti che sicuramente già conosciamo. Stiamo parlando dell’olio di mandorle e dell’olio di ricino.

L’olio di mandorle è un prodotto naturale che permette di idratare e nutrire in profondità i capelli. Con questo prodotto è possibile contrastare l’effetto crespo e rendere più morbidi i capelli.

Invece, l’olio di ricino è molto efficace ed usato per rinforzare i capelli e idratarli contrastandone la secchezza. Inoltre, questo prodotto rende la chioma più lucida.

Possiamo unire 2 cucchiai di olio di ricino e 2 di olio di mandorle dentro un dosatore spray. Agitiamo il prodotto e, dopo aver inumidito i capelli, vaporizziamolo su tutte le lunghezze e sulla cute. Massaggiamo la cute delicatamente e teniamo il prodotto in posa per circa 30 minuti. Infine, risciacquiamo i capelli e laviamoli con prodotti delicati. Usiamo questo rimedio una volta ogni 10 giorni per mantenere i capelli ben nutriti e vederli crescere folti.

Cosa fare per combattere i capelli secchi e sfibrati

Un altro rimedio naturale delicato che fa al caso nostro consiste nell’utilizzo dell’olio di semi di lino e del gel di aloe.

L’olio di semi di lino è eccezionale per i nostri capelli. Esso serve per nutrire in profondità i capelli secchi e sfibrati e contrasta le doppie punte.

Il gel di aloe invece è un prodotto che si estrae direttamente dalle foglie della pianta e che possiede una miriade di utilizzi. Tra questi, il gel di aloe è un ottimo prodotto ristrutturante per capelli spenti e rovinati.

Con questi 2 prodotti possiamo realizzare una maschera da applicare sui capelli umidi. Uniamo un cucchiaio di gel di aloe a 6 gocce di olio di semi di lino. Mescoliamo il tutto ed applichiamolo sulle lunghezze districando i capelli.

Lasciamo il prodotto in posa per 20 minuti, terminiamo risciacquando abbondantemente e facendo lo shampoo. Se usato con costanza potremo dire addio ai capelli effetto paglia che si spezzano.