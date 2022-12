Scarpe di tendenza per l’inverno: ecco i 3 modelli cool che vanno di moda adesso

Quali sono le scarpe più belle dell’inverno? I modelli sono tanti, ma ce ne sono alcuni da avere assolutamente. Vediamo i più trendy e desiderati nei negozi.

Un bel paio di scarpe alla moda è un ottimo biglietto da visita per la serata che ci attende. Ma i modelli più in voga del momento sono adatti anche per passeggiare in centro o recarsi al lavoro. Ci sono tipologie per tutti i gusti: dai classici intramontabili ai nuovi pezzi da collezione. Insomma, chiunque potrebbe trovare quello che fa per sé. In ogni caso, ecco i tre che non possiamo perderci e che doneranno ai nostri piedi lo sfarzo che meritano.

Sono queste le 3 scarpe di tendenza per l’inverno, elegantissime e comode da indossare

C’è chi guarda prima di tutto alla bellezza. Chi, invece, vorrebbe sentirsi a proprio agio per strada. In entrambi i casi ci sono le pumps, le scarpe perfette per le occasioni speciali. Si distinguono per il tacco platform altissimo, in grado di donare centimetri e slanciare le più basse. La scollatura è esagerata, ancor più in evidenza delle classiche décolleté. Con un paio di queste scarpe indosso non passeremo certamente inosservate. Al contrario, domineremo la scena a ritmo di passi.

Più adatte alle occasioni informali sono le Mary Jane, che ogni anno fanno il loro ritorno trionfale. Si attestano come il giusto compromesso tra i tacchi alti delle pumps e la piattezza delle calzature flat. La loro comodità è fuori discussione, così come la sensualità che sprigionano. Quelle più in vista sono a pelle liscia, ma si apprezzano pure le tipologie in velluto e vernice. Soprattutto se impreziosite da splendidi glitter e paillettes.

Per non rinunciare al comfort, infine, nella scarpiera dovremo avere le scarpe forse più semplici in assoluto da indossare. Parliamo dei modelli come quelli offerti da Birkenstock, vedi le Boston. Stanno alla grande con gonne e pantaloni e si propongono anche in veste invernale, con la pelliccetta. Degne di citazione sono anche gli Ugg; il modello Ultra Mini sembra davvero la soluzione perfetta per fare ogni passo in totale sicurezza.

Quali sono le migliori sneakers del momento?

Tacchi o no, se ci sono delle scarpe che non riusciamo a dimenticare sono le sneakers. Difficile, se non impossibile, trovare un guardaroba che non le conservi. Perché stanno bene sotto un vestito lungo, coi jeans e lo chemisier. Per non parlare di quanto sia inconfondibile e apprezzato lo stile urbano che portano con sé. Ma quali sono i modelli che dovremmo comprare in questo momento?

Le prime sono di certo quelle bianche, che vanno bene in ogni stagione. Le Stan Smith di Adidas sono ancora intriganti e modaiole, così come quelle proposte da Puma con le profilature dorate. Chi desidera qualche centimetro in più d’altezza potrebbe puntare sulle sneakers a stivaletto di Vans. Belle e ugualmente coprenti sono le mitiche Nike Air Jordan, da sfoggiare con una maglia in lana, un cappotto di raso o un bel trench. Sono queste le scarpe di tendenza per l’inverno che adoreremo in ogni singolo dettaglio. Perfette anche come regalo da mettere sotto l’albero di Natale.