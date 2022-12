Baccalà gratinato al forno buono come quello fritto e forse anche di più! Strepitoso per le feste!

Ancora nessuna idea per il secondo piatto di Natale? Stanchi del solito baccalà fritto o in umido? Ecco il baccalà più buono di sempre! Scopriamo la ricetta speciale che accontenta anche i palati più raffinati grazie al suo gusto delicato ma molto saporito.

Conto alla rovescia per le festività natalizie. C’è chi ha già impacchettato i regali, magari in modo originale e a costo zero. C’è chi ha già scelto l’outfit giusto e l’acconciatura perfetta per apparire impeccabili in tutte le occasioni. E c’è anche chi ha stilato il “menù delle feste”. Dunque, si apre il sipario sulle prelibatezze di ogni tipo. Tra i piatti della tradizione spicca il baccalà. Le ricette per cucinare questo merluzzo fresco conservato sotto sale sono davvero tante. Quest’oggi cucineremo il baccalà gratinato al forno. Un piatto semplice, di facile preparazione e anche povero di grassi.

Ecco tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti per cucinare il baccalà gratinato al forno per 4 persone:

800 grammi di baccalà ;

; 150 grammi di olive nere snocciolate;

snocciolate; 30 grammi di capperi dissalati;

dissalati; 50 grammi di olio extravergine;

extravergine; il succo di un limone ;

; un ciuffo di prezzemolo tritato ;

; 20 grammi di pangrattato ;

; pepe nero macinato.

Ecco tutti i passaggi per il baccalà gratinato al forno

Innanzitutto, portare a bollore dell’acqua in una pentola. Poi, tagliare il baccalà a pezzetti. Sciacquarlo con cura sotto l’acqua corrente. Non appena comincia a bollire l’acqua, spegnere il fuoco e immergere i pezzetti di baccalà e lasciarli in ammollo per circa 5 minuti.

Successivamente, scolare il baccalà e lasciarlo intiepidire. A questo punto, accendere il forno e impostare la temperatura a 200°C.

Sciacquare i capperi sotto l’acqua, poi tritare il prezzemolo e premere il limone. Poi, prendere il baccalà, privarlo della pelle, delle lische e delle spine. Poi, inserirlo in una ciotola. Condire i pezzetti di baccalà con un filo di olio extravergine di oliva, poi, aggiungere le olive snocciolate, i capperi, il succo di limone e il prezzemolo tritato.

Insaporire con una spolverata di pepe nero e mescolare pian piano per amalgamare gli ingredienti. Sistemare il tutto in una pirofila e cospargere con una manciata di pangrattato. A questo punto, infornare e far cuocere per circa 15 minuti. Negli ultimi 5 minuti di cottura si consiglia di azionare la modalità grill per favorire la formazione di una crosta croccante e dorata.

In pochi minuti il baccalà gratinato sarà pronto per essere portato in tavola e far felici grandi e piccini già dal primo assaggio. Una ricetta da provare, magari per il cenone della Vigilia.