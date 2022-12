3 look da capogiro chic e di lusso da sfoggiare per la cena aziendale di Natale

Look da capogiro e chic per la cena aziendale di Natale-proiezionidiborsa.it

È arrivato il fatidico invito alla cena con i colleghi dell’ufficio prima delle vacanze di Natale. Ogni anno è la solita storia, come vestirsi per fare colpo senza essere troppo eleganti? Ecco una mini guida con alcuni consigli per outifit da indossare che siano di classe e adatti alla situazione.

La prima cosa da considerare prima di scegliere il look è sicuramente la location della cena. Anche se si tratta di una cena o un aperitivo formale, l’abito lungo non è sempre la risposta giusta. Ad esempio, se la cena è organizzata in un agriturismo non possiamo presentarci con il tacco 12. In quel caso è meglio optare per uno stivale dal tacco largo che sia comodo oltre che elegante.

Poi si possono valutare le varie opzioni, abiti e pantaloni, che siano comodi e allo stesso tempo eleganti. Se la cena prevede un buffet o aperitivo di benvenuto in piedi, meglio scegliere scarpe comode. Se invece tutta la cena sarà da seduti possiamo osare con una bella scarpa dal tacco importante. Ora che abbiamo le idee più chiare possiamo passare ai look veri e propri.

3 look da capogiro chic e di lusso a prezzi economici ma che sembrano costosi

La prima opzione prevede una fantastica gonna plissettata con una camicetta svolazzante e il blazer. La gonna plissettata è il must della stagione quest’anno, perfetta da indossare anche di giorno. Tiene al caldo, è elegante e possiamo renderla più stilosa aggiungendo una decolleté tono su tono. Aggiungiamo un bel cappotto midi per le serate più fredde e siamo pronte a conquistare tutti con stile.

La seconda opzione è un po’ più classica ma fa sempre la sua figura: il tubino. Il tubino nero da giorno è uno di quei capi che abbiamo tutte nell’armadio perché è estremamente versatile. Possiamo indossarlo di giorno, appunto, ma anche per una serata elegante. Se vogliamo renderlo più alla moda, scegliamone uno con delle fantasie particolari. Un bel tubino a fiori con le spalline, un po’ anni ’80, che valorizza spalle e gambe. La lunghezza consigliata è quella midi sopra il ginocchio, evitiamo quelli troppo corti. Aggiungiamo delle calze nere con decolleté nera per snellire la figura e il gioco è fatto.

Il grande classico intramontabile, il tailleur con il tacco alto

Ovviamente con un tailleur non si sbaglia mai, sia che si tratti di una cena formale che informale. Per renderlo più attuale possiamo sceglierne uno con pantalone a vita alta e gamba larga. Non limitiamoci al classico nero, ma piuttosto osiamo con colori più decisi come il blu o il rosso natalizio.

Per finire, non dimentichiamoci di make up e ai capelli, che completano l’outift e ci fanno risplendere. Se optiamo per la soluzione più elegante allora è meglio bilanciare con un trucco leggero ma sfavillante. Base naturale con un illuminante che valorizzi gli zigomi e qualche glitter sulle palpebre. Il tutto abbinato ad uno chignon basso, uno degli abbinamenti classici e facili da realizzare anche da sole.

Ecco quindi, 3 look da capogiro chic e di lusso che ci faranno fare colpo con tutti i colleghi e con il capo. Non serve sfoggiare abiti da centinaia di euro per vestirci bene ad una cena aziendale. Abbinando e riutilizzando capi che abbiamo già nell’armadio possiamo fare un figurone spendendo poco.