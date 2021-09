Cambia la stagione e con essa cambiano anche le tendenze. La moda ormai influenza tutto il Mondo del beauty e della cosmetica in generale. Infatti, non solo l’abbigliamento e gli accessori più di tendenza variano ogni stagione. Ma anche capelli e unghie seguono lo stesso percorso e noi non possiamo fare a meno di seguirlo. Per questo siamo sempre alla ricerca dei trend stagionali per essere sempre impeccabili.

Abbiamo già parlato degli stivali più di tendenza per questo autunno in un precedente articolo. “Sono questi gli stivali che vanno di moda quest’anno e probabilmente li abbiamo già nella scarpiera”. Ora è il momento di dedicarci a una parte del nostro corpo che dice molto di noi. Una delle prime cose che si notano quando ci si presenta a degli sconosciuti, ad esempio. Esatto, stiamo proprio parlando delle mani.

Le unghie che vanno più di moda questo autunno sono eleganti e dall’effetto spettacolare

Quando si cercano spunti sulle tendenze del momento bisogna sempre ricordarsi un aspetto fondamentale. La moda è solo un suggerimento, alla fine siamo sempre noi a dettare il nostro stile. Omologarsi ai trend del momento potrebbe provocare l’effetto opposto a quel che crediamo. Magari pensiamo di mostrare personalità con i nostri outfit quando invece potremmo risultare banali. È sempre meglio lasciarsi ispirare piuttosto che seguire in tutto e per tutto le masse.

Detto questo e ricordato che si tratta sempre di suggerimenti vediamo come si porteranno le unghie quest’anno. Passata la stagione estiva e i colori sgargianti ecco un ritorno al naturale. Il periodo natalizio è ancora lontano, quindi per ora il rosso e le sue sfumature possiamo dimenticarle. Meglio scegliere un effetto nude per mani sempre in ordine ma con un dettaglio super elegante.

Che si scelga un semipermanente o un gel, si può dare ugualmente un effetto naturale sfumato all’unghia. Dai toni del rosa fino a quelli leggermente più scuri per chi ha un fototipo più scuro. L’importante è abbinare bene le tonalità per avere un effetto vedo non vedo. Ma il dettaglio di cui stavamo parlando è uno splendido effetto a cascata.

Glitterato o del nostro colore preferito

Una decorazione sull’anulare con questo effetto è proprio il tocco che serve per dare carattere a questo look. Si può scegliere un glitterato, ad esempio, se abbiamo qualche cerimonia. Oppure creare una combinazione di colori chiari e pastello. Per la forma dell’unghia invece? L’ideale per far risaltare questo effetto a cascata o waterfall è la mandorla. Ma anche una forma più squadrata si abbina benissimo.

Ecco quindi le unghie che vanno più di moda questo autunno sono eleganti e dall’effetto spettacolare.

Possiamo provare a realizzarlo anche da sole ma servirà un pennellino molto fine. E poi bisogna finire con un top coat brillante per sigillare alla perfezione il tutto.

Approfondimento

