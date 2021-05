Quasi nessuno lo dice, ma le unghie e le mani sono una delle prime cose che si osservano in una persona. Delle mani curate, delle unghie forti e gradevoli alla vista fanno sicuramente una bella impressione.

Moltissime donne amano usare lo smalto, adesso sta diventando di tendenza anche tra i ragazzi. Fedez, marito di Chiara Ferragni, ha recentemente lanciato la sua linea di smalti. Quindi, avere unghie curate e belle oggi sembra essere desiderio proprio di tutti: grandi, piccoli, ragazzi e ragazze.

Per avere delle unghie curate non bisogna però per forza mettere uno smalto. Esistono tantissimi altri metodi. Infatti, per unghie forti, sane e belle bisogna assolutamente usare questo olio naturale che fa miracoli.

Vari tipi di olio

Avevamo già visto varie soluzioni naturali per rinforzare le nostre unghie e renderle super sane. Ad esempio, l’olio di mandorle, oppure quello di ricino. Basta, infatti, una goccia sull’unghia prima di andare a dormire, niente di troppo esagerato. Oggi però vogliamo presentare un altro tipo di olio per le unghie, che possiamo definire più estivo.

Olio di albicocca

Avevamo già visto in precedenti articoli come questo tipo di olio possa essere usato per la pelle del corpo. Ma pochi sanno che in realtà per unghie forti, sane e belle bisogna assolutamente usare questo olio naturale che fa miracoli. Infatti, se si hanno le unghie deboli, che crescono lentamente e che si spezzano, oltre ad analizzare la propria dieta, sarà necessario usare anche un pochino di olio.

Occorre esaminare il proprio regime alimentare perché spesso la causa di unghie deboli è riconducibile ad un’alimentazione carente di qualche sostanza. In contemporanea, usiamo l’olio di albicocca. Direttamente sulle unghie, oppure possiamo immergere le dita nell’olio per qualche minuto e poi lavarle.

Approfondimento

