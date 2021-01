Le mani sono una delle parti del corpo che più attirano l’attenzione. E spesso sono anche uno dei talloni di Achille di tutte le donne. Troppo corte, troppo lunghe, troppo tozze. Ma esiste un modo per avere sempre mani perfette, scegliendo la forma più adatta.

Il segreto per avere mani affusolate e curate è nella forma delle unghie

Per ogni viso esiste un taglio di capelli che riesce a renderlo più armonico. E lo stesso principio si può applicare alle unghie. Scegliendo la forma più adatta si può ottenere un effetto ottico che rende la mani più affusolate. Spesso sono le stesse onicotecniche a consigliare la forma migliore. Ma altre volte per seguire le mode del momento si tende a preferire uno stile che magari non è la soluzione più adatta.

Prima di tutto bisogna scegliere la forma. Quella più adatta alla nostra mano renderà il tutto più armonico. Ecco quali sono le forme più usate e a quali mani stanno meglio.

Prima del colore, scegliere la forma

Quadrata. La più classica. Usata anche per le unghie non molto lunghe. Permette alle mani di essere sempre in ordine ed è comoda per tutte. Soprattutto se non si è abituati alle unghie lunghe. Però stanno bene a chi ha le dita sottili. Se le dita sono più corte meglio evitarla. Si otterrebbe l’effetto contrario e le mani risulterebbero tozze.

Ovale. Altro must per chi preferisce la comodità. Se portate corte stanno bene a chi ha già dita affusolate. Se invece si vuole affinare la mano, meglio portarle un po’ più lunghe.

Squoval. Dalla fusione di due termini inglesi, “square” e “oval”. Sono un ibrido tra le quadrate e le ovali. Sono l’ideale per chi ha mani un po’ più tozze. Questo perché avendo angoli smussati affinano il dito. Meglio leggermente più lunghe per dare ancora più profondità. Ma anche corte daranno l’effetto sperato.

Mandorla. La forma a mandorla è la forma che più si adatta a tutti i tipi di dita. Affina la mano e la rende elegante e curata. È simile all’ovale ma ha una punta più pronunciata. L’unica pecca è che questa forma fa il suo lavoro con unghie di media lunghezza. Quindi se non si è abituati alle unghie lunghe c’è il rischio di romperle facilmente.

Coffin e stiletto. Queste due forme si realizzano di solito con la copertura in gel. Sono due forme adatte a unghie più lunghe, ma anche a una mano affusolata già in partenza. Con dita corte e unghia corte non sono consigliate.

Quindi il segreto per avere mani affusolate e curate è nella forma delle unghie. Scegliendo la forma più adatta si può avere l’effetto ottico desiderato. E avere mani che risultano più lunghe e affusolate.

