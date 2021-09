Trovare la ricetta giusta per preparare la pizza in casa è sempre una missione impossibile. Solo dopo innumerevoli tentativi si riesce finalmente a preparare una pizza gustosa come quella professionale. Ma alla fine ci sembra di sbagliare comunque qualcosa perché il risultato non è mai perfetto.

Oggi sveleremo il segreto per una pizza gustosa e altissima. Servirà un piccolo trucco che ci permetterà di creare quel bellissimo impasto morbido e ben arieggiato. Simulerà l’effetto dell’impastatrice professionale che usano fornai e pizzaioli.

Ecco come preparare una croccante e alta pizza in teglia direttamente a casa e senza impastatrice

Questo piccolo elettrodomestico è indispensabile per montare in pochi minuti gli albumi che ci serviranno per dei gustosi piatti. Stiamo parlando dello sbattitore elettrico. Anche se siamo abituati ad usare le fruste classiche, quelle alla francese, nella confezione ce ne sono un altro paio. Queste fruste a spirale ci permetteranno di realizzare un impasto a regola d’arte.

Ingredienti

500 gr di farina “00”;

15 gr di sale;

50 gr di semola;

4 gr di lievito fresco;

50 gr di farina integrale;

520 ml di acqua.

Procedimento

Mettiamo 100 ml di acqua nel frigo. In un contenitore sciogliamo il lievito nei restanti 420 ml di acqua. In una ciotola abbastanza grande uniamo le 3 farine e aggiungiamo l’acqua con il lievito. Mescoliamo finché il composto non si addensa e successivamente lo trasferiamo su un piano di lavoro. Iniziamo ad impastare per qualche minuto e creiamo una palletta. Trasferiamo la palla d’impasto nella ciotola, la copriamo e la lasciamo lievitare a temperatura ambiente per 30 minuti. E ora è il momento di usare il trucco che pochi conoscono. Prendiamo lo sbattitore e inseriamo le fruste a spirale, a bassa velocità iniziamo a lavorare l’impasto nella ciotola. Mentre usiamo le fruste aggiungiamo poco alla volta il resto dell’acqua che avevamo messo in frigo. Aggiungiamo il sale prima dell’ultimo goccio d’acqua e lavoriamo per qualche minuto finché l’impasto non sarà morbido e quasi molliccio. Ora passiamo al piano di lavoro e allarghiamo leggermente l’impasto. Mettiamo un po’ di olio sulla superficie così non si attaccherà. Lavoriamolo e facciamo le classiche pieghe fino a formare il panetto. Qualche goccia d’olio e trasferiamolo in un contenitore ermetico per farlo lievitare in frigorifero. Dopo circa 24 ore tiriamo fuori il panetto, lo dividiamo in due e lavoriamo entrambe le parti facendo le pieghe. Ultima lievitazione a temperatura ambiente in un contenitore un po’ unto e siamo pronti a stendere la nostra pizza.

Ecco come preparare una croccante e alta pizza in teglia direttamente a casa e senza impastatrice. Possiamo cucinarla bianca con un filo d’olio e rosmarino o condirla come preferiamo. Inforniamo al massimo della temperatura e in modalità ventilata. Per 5 minuti in cottura sul fondo del forno, poi passiamo alla griglia centrale per altri 5 o 6 minuti.

Approfondimento

