Le sciarpe, i cappelli e i guanti più alla moda dell’inverno che costringeranno tutti a guardarci

In questi giorni abbiamo definitivamente detto addio al caldo anomalo che ha caratterizzato ottobre. Il freddo è davvero arrivato e ci costringe a ripescare dagli armadi gli accessori invernali. Se siamo stanchi di quelli che già abbiamo e dobbiamo acquistarne di nuovi siamo nel posto giusto. Oggi scopriremo infatti le sciarpe, i cappelli e i guanti più alla moda di questa stagione invernale. Accessori che renderanno i nostri outfit davvero irresistibili.

Il grande ritorno della sciarpa di lana

Sembrava finita definitivamente nel dimenticatoio a favore di materiali leggeri e ultra moderni. Ma le passerelle ci dicono che è ancora presto per mandarla in pensione. Stiamo parlando della mitica sciarpa di lana che ci hanno insegnato a indossare le nostre nonne. Due i trend da seguire per essere alla moda: le dimensioni e il colore.

Le sciarpe dovranno essere lunghissime e coloratissime, meglio ancora se impreziosite da ricami, stampe e disegni. L’accessorio perfetto per creare contrasto con i cappotti che quest’anno saranno sobri ed eleganti come non mai.

I cappelli più trendy dell’inverno sono una vera sorpresa

Nel look invernale perfetto per farsi notare non può mancare il cappello. Cappello che deve essere allo stesso tempo caldo e appariscente. Se amiamo lo stile retrò e l’eleganza senza tempo la soluzione migliore è l’intramontabile cloche. Un copricapo che se abbinato al trucco giusto valorizzerà alla perfezione i tratti del viso.

L’altro cappello must have della stagione è il particolarissimo balaclava. Ovvero, il passamontagna. Tutti conosciamo quelli firmati Gucci ma sulle passerelle di quest’anno abbiamo ammirato anche le proposte di marchi come Dior e Chanel. Tutti accessori che esaltano l’ovale del volto e che mettono insieme comodità e classe senza tempo.

Le sciarpe, i cappelli e i guanti più alla moda dell’inverno e come abbinarli

Due le tendenze fashion anche per quanto riguarda i guanti, tornati di moda da qualche anno a questa parte. Se vogliamo essere eleganti il consiglio è di puntare su un modello lungo in pelle. Perfetto da abbinare a un cappotto lungo e a un paio di stivali col tacco. Se invece cerchiamo un modello per tutti i giorni puntiamo ancora sul colore e sulla lana.

Nessun problema anche per quanto riguarda accessori e abbinamenti. Gli stilisti hanno riscoperto la bellezza dei colori pastello e delle tonalità tenui per scarpe, cappotti e vestiti. Colorazioni che danno ampio spazio alla creatività nella scelta di guanti, sciarpe e cappelli. L’unico limite che avremo nei prossimi mesi è quello della nostra fantasia.