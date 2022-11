Verde e scenografica, questa pianta bellissima è ideale per un bagno luminoso o da mettere in salotto

Sono molte le piante scelte dagli italiani per abbellire le case, dai corridoi alle sale passando per bagni e cucine. Durante i periodi di chiusura, infatti, moltissimi hanno deciso di dedicarsi al giardinaggio e di circondarsi di verde. Una decisione saggia dal momento che le piante sono utili anche per ridurre lo stress permettendo una vita migliore. Il verde, infatti, rilassa e aiuta a vivere decisamente meglio.

Tra le piante più diffuse nelle case troviamo i cactus classici ma anche l’agave, che è perfetta per abbellire la casa quando si ha poco tempo e spazio. Ovviamente, alcune piante saranno più difficili da curare rispetto ad altre, non è necessario scegliere quelle più complesse se si ha il pollice nero.

In molti acquistano piante affascinati dalle loro grandi foglie o dai colori dei fiori, è bene sapere che non tutte sono adatte a chiunque. Oggi andremo alla scoperta della Musa, una pianta dalla forma di un banano. Davvero una ottima scelta per rendere più belli gli angoli di casa.

Verde e scenografica questa pianta bellissima

La Musa è una varietà di banano di origine tropicale molto elegante e, come si scriveva, ideale per abbellire la casa. Poco costosa dal momento che è possibile acquistarne alcuni esemplari anche al supermercato. Siccome proviene da zone calde del pianeta è una pianta che mal sopporterà il freddo, specialmente se coltivata in vaso. Per questo motivo le temperature non dovranno mai scendere al di sotto dei 15 gradi in inverno. Durante il periodo estivo, invece, sopporterà molto bene temperature sui 30 gradi anche se andrà tenuta lontana dai raggi diretti del sole. Infatti, questi raggi potrebbero bruciarne le foglie.

La Musa andrà sistemata in un luogo ben luminoso e dovrà essere annaffiata frequentemente durante il periodo estivo, ottimi il bagno o un salotto. Questo perchè sarà fondamentale mantenere sempre il terreno umido, anche in inverno.

Nonostante ciò nel periodo freddo sarà bene ridurre le annaffiature a quelle strettamente necessarie. Per mantenerla in salute, poi, la Musa dovrà essere concimata con un prodotto liquido durante l’estate cercando di darle tutti i nutrimenti necessari per la crescita.

Ancora, meglio tenerla lontana dalle correnti di aria che potrebbero danneggiarla. Da non dimenticare, poi, la necessità di effettuare un rinvaso almeno una volta all’anno cercando di utilizzare sempre del terriccio di qualità. La Musa non è una pianta complicata da gestire ma necessiterà di alcune precauzioni per non trovarla morta da un giorno all’altro. A seconda della varietà, poi, sarà possibile coltivare il banano anche in piena terra. In questo modo resisterà meglio alle temperature rigide.

Come moltiplicarla

La Musa è una varietà che potrà essere moltiplicata tramite i polloni che crescono alla base della pianta. In alternativa, si potrà provare tramite seme ma ci vorrà molto più tempo per vedere la pianta crescere. Verde e scenografica, questa pianta bellissima sarà perfetta per gli angoli più luminosi della casa.