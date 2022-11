Le tendenze trucco per questo inverno che valorizzano il viso tondo o lungo

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso le giornate invernali. In questi giorni stiamo iniziando a rispolverare i cappotti e a scegliere i migliori per i mesi freddi che ci aspettano. Coprirsi di più, però, implica mettere in risalto una parte del corpo in particolare: il viso. E oggi scopriremo proprio le tendenze trucco per questo inverno perfette per valorizzare l’ovale di ogni tipo di volto. Arrivano ottime notizie per chi vuole farsi notare: la parola d’ordine di quest’anno è colore.

I colori per gli occhi più alla moda dell’inverno

“Gli occhi sono le specchio dell’anima” recita un famoso aforisma. E mai come quest’anno le nostre anime saranno esaltate dal colore. I maestri del make-up internazionale stanno dando ampio spazio nelle loro opere a tonalità come il verde, il rosso acceso e il blu. Proprio il blu sarà il colore più trendy della stagione e quasi sicuramente ci accompagnerà fino alla primavera.

Il vero trend, però, sarà il trucco che si allarga oltre la palpebra e raggiunge le sopracciglia. Il tutto fumoso e con un mix irresistibile tra precisione e tratti sfumati.

Come truccare il viso lungo

Abbiamo scoperto i trend occhi per questa stagione. Ma come sfruttarli per esaltare il viso più lungo? In questo caso lo stile fumoso e sfumato arriva in soccorso alle donne con un ovale molto pronunciato. Gli eyeliner di quest’anno sono infatti perfetti per “allungare” in senso orizzontale il taglio degli occhi e ammorbidire la lunghezza del viso. Idem le basi viso leggere e lucenti da applicare sugli zigomi per esaltarne la forma. Aggiungiamo un mixie o un altro dei tagli di capelli più trendy dell’autunno-inverno e il nostro volto risplenderà come non mai.

Come “allungare” il visto rotondo

Arriviamo all’altro lato della Luna. Ovvero a come truccare un viso rotondo e a renderlo meno pesante e schiacciato. Fondamentale per gli ovali pronunciati è il trucco degli occhi. Occhi che non dovranno essere resi troppo scuri per non aumentare la sensazione di rotondità di tutto il volto.

Se vogliamo rimanere all’interno delle tendenze di stagione possiamo puntare ancora sul blu acceso e sui colori bold. Colori a cui aggiungere eyeliner geometrici o addirittura grafici. Fondamentale attirare l’attenzione di chi ci guarda proprio sugli occhi ed esaltarne il colore.

Colori freschi e luminosi dovranno impreziosire anche le labbra, soprattutto se sono sottili. In questo caso spazio alla fantasia. Possiamo scegliere la stessa tonalità accesa che abbiamo usato per gli occhi. Oppure mixare con altre sfumature per creare giochi di colore che porranno lo sguardo sul centro del viso e non sui suoi contorni.

Le tendenze trucco per questo inverno per le labbra e per la base

Abbiamo parlato dei colori per gli occhi più trendy e di come usarli per il viso lungo o rotondo. È il momento di porre l’attenzione su come truccare le labbra e su quale base viso usare per essere eleganti e alla moda. Quest’anno diremo addio ai colori lucidi e a prodotti come i gloss e i lucidalabbra appariscenti. Al loro posto arrivano l’intensità e la pastosità dei colori matte con il rosso e il mattone a farla da padrone. E per esaltare la forma delle labbra diventa imprescindibile la matita.

Quasi in controtendenza rispetto ai colori di labbra e occhi vanno le tendenze per la base viso. Il vero trend dell’anno è l’incarnato naturale creato con prodotti leggeri e decisamente più salutari per la pelle. Meno fondotinta, quindi, e più prodotti in grado di regalare l’effetto seconda pelle. Meglio ancora se arricchiti con sostanze naturali in grado di rivitalizzare e proteggere il viso dagli influssi degli agenti atmosferici e dal freddo.