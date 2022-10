Come scegliere il cappotto per l’inverno e i modelli di moda questa stagione

Tra poche ore metteremo indietro gli orologi per il ritorno dell’ora solare. Significa che stiamo entrando nell’inverno con le sue giornate corte e fredde. È questo il momento migliore per iniziare a pensare al cappotto che ci terrà al caldo nei prossimi mesi e a come abbinarlo al meglio. E oggi scopriremo i modelli più alla moda e capiremo come scegliere il cappotto per l’inverno adatto al nostro fisico e ai nostri gusti. L’inverno 2022-2023 riporta alla ribalta eleganza e sobrietà.

Qual è il modello più caldo e a cosa fare attenzione

Prima di scoprire quali sono i cappotti che spopoleranno in questi mesi è fondamentale porre l’attenzione su un aspetto in particolare. Ovvero sulla scelta del capo e del materiale. I cappotti non sono tutti uguali e se facciamo la scelta sbagliata rischiamo di soffrire il freddo. Oppure, al contrario, di sudare anche in inverno.

La prima cosa da guardare è l’etichetta e il consiglio è quello di acquistare un cappotto realizzato almeno per il 70-80 % di materiali naturali. Dureranno molto più a lungo ed eviteremo brutte sorprese come sudore e cattivi odori. Per lo stesso motivo è meglio evitare i capi con alta percentuale di fibre sintetiche.

Se abbiamo paura di soffrire il freddo, invece, scegliamone uno con fodera interna, magari estraibile. In alternativa possiamo sceglierne uno più largo e inserire un piumino leggero sotto.

Come scegliere cappotti e giacche in base al fisico

Se vogliamo essere sempre al top e alla moda senza apparire goffe e impacciate dobbiamo scegliere il cappotto in base al nostro fisico.

Per chi ha un fisico snello e poco formoso un’ottima soluzione è l’intramontabile doppio-petto. Comodo e decisamente elegante al tempo stesso. Se invece vogliamo nascondere pancia e fianchi larghi meglio optare per un capo meno strutturato. Ad esempio un cappotto a vestaglia o uno a trapezio.

Attenzione anche alla lunghezza. Se non siamo particolarmente slanciate meglio acquistare un modello che arriva sopra al ginocchio. Allungherà la figura ed è perfetto da portare sia con la gonna che con i pantaloni. Per le donne più alte la soluzione migliore è il cappotto lungo, sia sotto al ginocchio che fino alla caviglia. Alleggerisce la silhouette e si sposa alla perfezione con jeans e pantaloni scuri.

Come scegliere il cappotto per l’inverno e le tendenze di questo autunno-inverno

Ora che abbiamo capito le migliori opzioni per il nostro fisico è il momento di scoprire i cappotti più trendy di questa stagione. Anche quest’anno i grandi nomi della moda hanno riscoperto modelli che andavano alla grande negli anni ‘70 e che sono tornati prepotentemente in passerella. Quindi se abbiamo un cappotto cammello, un Principe di Galles, un Eskimo o una cappa è il momento di tirarli fuori dall’armadio.

Al di là del taglio o del tessuto sono due i leit motiv di questo inverno: la lunghezza oltre il ginocchio e i colori scuri.

Brand come Dolce e Gabbana e Del Core puntano su cappotti lunghissimi con taglio sartoriale sobrio e con il nero a farla da padrone. Colorazioni scure o mono-colore anche Max Mara e Valentino, mentre Chanel offre invece soluzioni più ardite con i suoi capispalla rosa e lilla.