Le scarpe più trendy dell’estate 2022 sono le infradito e questi i consigli per abbinarle al look migliore e indossarle senza danni ai piedi

L’estate deve ancora iniziare ma i nostri piedi sono già sofferenti. Con il rialzo delle temperature sudare di più è assolutamente normale. A maggior ragione se siamo costretti a indossare calzature chiuse per molte ore. Fortunatamente, per le donne è il momento giusto per sfoggiare sandali alla schiava, espadrillas e sabot.

Per gli uomini la situazione è più complicata, ma anche per loro c’è una soluzione. I mocassini sono uno dei modelli più classici ma anche più chic e casual da indossare. In vacanza e soprattutto al mare, siccome non dobbiamo rispettare un dress code, le infradito sono d’obbligo.

Infatti, sono le scarpe più trendy dell’estate 2022, ma attenzione perché possono creare qualche problema ai piedi. Scopriremo che se indossate nel modo sbagliato e per lunghi periodi, le infradito possono provocare danni.

Ecco perché abbiamo creato un vademecum per calzarle senza problemi. Come bonus troveremo alcuni utilissimi consigli per abbinare questo tipo di scarpa e usarla quotidianamente. Non solo in spiaggia o in piscina, le infradito quest’anno rivoluzionano la moda estate. Scopriamo come.

3 consigli per non rischiare brutte sorprese con le infradito

Chi nel periodo estivo è abituato a indossare frequentemente le infradito ha notato l’insorgere di alcuni problemi cronici. Il primo problema è causato dalla suola bassa e morbida di queste scarpe. Tallone e pianta del piede si ritrovano a prendere colpi e a non essere abbastanza sostenuti. Provare dolore a queste due parti del piede è fisiologico, anche perché la suola dell’infradito non asseconda il normale movimento del piede.

Ancora, la forcella a Y crea problemi di tensione delle dita che cercano sempre di restarvi aggrappate. Questo potrebbe generare contratture o patologie delle dita. Per finire, il continuo sfregamento della pelle sulla plastica delle infradito crea spesso bolle d’acqua e piccole e fastidiose piaghette.

Per evitare tutto ciò, si consiglia di acquistare infradito di qualità, magari modelli che siano fatte anche di altri materiali come la corda. È bene anche valutare attentamente la struttura delle infradito e acquistarne un paio con la suola più alta e abbastanza dura. Evitiamo di camminarci su scogli o strade trafficate o accidentate dove sassi e altri oggetti taglienti possono ferirci.

Le scarpe più trendy dell’estate 2022 sono le infradito e questi i consigli per abbinarle al look migliore e indossarle senza danni ai piedi

Arriviamo ai consigli su come e con cosa indossare le infradito secondo i più grandi stilisti internazionali. Questo modello di scarpa è comparso sulle passerelle di molte case di moda. Con cinghie e supporti all’alluce, brillantini e cinturini decorati, con suole geometriche etc.

Il massimo dell’eleganza è l’infradito nera indossata con jeans larghi e camicia bianca. Le havaianas si sposano meglio con un vestito corto casual. Proviamo con una mise completamente bianca per darci un tono in più. L’abbinamento con pantaloncino cortissimo potrebbe essere troppo frou frou.

