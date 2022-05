10 cibi ricchi di flavonoidi antinvecchiamento e antiossidanti sarebbero un toccasana per salute e bellezza e utili a contrastare le malattie

Su molti libri di salute rinveniamo che verdura e frutta colorate sono ricche di flavonoidi, degli antiossidanti. Ci sono, infatti, degli alimenti che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole. Infatti, essi consentono di contrastare l’invecchiamento cellulare ed avrebbero, quindi, conseguenti effetti benefici non solo sul piano estetico ma anche della salute generale. Quindi: pelle più tonica, minore rischio di andare incontro a malattie di ogni tipo e maggiore rendimento fisico. Grazie alla presenza di antiossidanti, gli alimenti che indicheremo sarebbero in grado di combattere i radicali liberi. Il tutto con effetti benefici sulla circolazione sanguigna, favorendo altresì il buon funzionamento del fegato.

In più, i flavonoidi aiuterebbero la pelle a proteggersi dall’azione dannosa dei raggi ultravioletti. Infine, aiuterebbero a rinforzare il nostro sistema immunitario, fungendo da protezione contro gli agenti dannosi. Ebbene, tutti i descritti effetti benefici si potrebbero ottenere andando alla ricerca di pigmenti vegetali colorati contenuti in frutta e verdura.

Quali sono i cibi che ne sono ricchi

A questo punto, cerchiamo di capire quali siano i cibi che contengono flavonoidi e come potremmo assumerli nella nostra dieta. Anzitutto abbiamo gli spinaci, ricchi di fibre, acqua e vitamina K, oltre che di flavonoidi. Al secondo posto c’è il kiwi, portatore di vitamina C e consigliato per rinforzare le difese immunitarie. Inoltre, grazie alle sue componenti, preverrebbe l’invecchiamento e le malattie del sistema nervoso. Al terzo posto per flavonoidi c’è il cioccolato fondente, che si potrebbe utilizzare anche come rimedio contro lo stress. Infatti, oltre ad essere un’ottima fonte di flavonoidi, porterebbe anche il buonumore. Tra i 10 cibi ricchi di flavonoidi antinvecchiamento abbiamo anche il vino rosso, potente antiossidante che migliorerebbe la circolazione sanguigna. Basta solo consumarne in quantità moderate e sortirà solo l’effetto desiderato positivo, ossia quello antiossidante, appunto.

Quinto alimento ricco di flavonoidi sono i mirtilli, che svolgono una molteplicità di funzioni. Infatti, favorirebbero la circolazione sanguigna e contrasterebbero i disturbi metabolici. Sarebbero poi uno tra i frutti migliori per eccellenza, aiutando la vista e i tessuti a funzionare bene e a rigenerarsi. Sono anche molto poco calorici e, quindi, il rimedio ideale per chi sta a dieta. Altro alimento antinvecchiamento e antiossidante è il tè verde, che aiuterebbe a combattere i radicali liberi. Ancora, tra i 10 elisir di giovinezza abbiamo la cipolla rossa che, rispetto agli altri tipi, contiene moltissimi flavonoidi. Poi, a seguire: la lattuga, che contiene i pigmenti vegetali necessari a garantirci la giusta dose di queste sostanze. Infine, nella lista ci sono le altre verdure verdi e pigmentate, come broccoli, cavoli, ortaggi e, decimo alimento della lista, il grano saraceno.

