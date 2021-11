Ogni anno la moda si propone con nuove idee e tendenze. Chi ne segue le evoluzioni potrebbe pensare di essere sempre un passo indietro. Anche questa volta, per le collezioni inverno 2021-2022, i grandi stilisti non si sono risparmiati. Abbiamo visto che è impossibile resistere al brillante colore di tendenza autunno 2021 per vestire con classe. Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, la moda è sempre capace di stupirci recuperando modelli passati e ridandogli lustro.

È successo proprio questo con un modello di scarpe molto in voga negli anni ’50. Ecco, i mocassini tornano protagonisti della moda invernale ed ecco come abbinarli per avere stile e fascino incomparabile.

Le scarpe, infatti, non hanno minor importanza rispetto agli abiti. Ogni capo necessita una calzatura adatta, che si sposi con le regole dell’eleganza. Non è sufficiente indossare un abito glamour e abbinarci una scarpa qualsiasi o viceversa. Ognuno di noi avrà nella scarpiera almeno un paio di mocassini. Dal modello estivo si passa a quello invernale. Ecco perché oggi ci occupiamo di come avere uno stile impeccabile.

I mocassini, nati come calzature dei pescatori norvegesi, per molto tempo sono state solo scarpe da uomo. Dagli anni ’90 in poi, invece, la moda donna ha deciso di farne un trend. Da quel momento in poi i mocassini sono un oggetto immancabile nel guardaroba di chiunque.

Rappresentano la ricerca di stile unita alla comodità di una calzatura che avvolge il piede. Perfette in ogni occasione, dalla gita in campagna alla barca a vela alla cena elegante. Come sia possibile tutto questo? Grazie agli abbinamenti di colore e di abito.

Un mocassino nero è per sempre. Addirittura ultimamente vanno di moda i modelli estivi, ma indossati con calze pesanti che proteggono dal freddo. Da non lasciarsi sfuggire questi 4 irresistibili nuovi modelli di collant per l’inverno emblema di femminilità.

Se ricerchiamo uno stile elegante ma sbarazzino, basta unire il mocassino nero a un pantalone alla caviglia total black. Anche un semplicissimo vestito di lana o di stoffa pesante è un connubio perfetto. L’unica regola è che si veda il calzino, meglio se bianco.

Al contrario, se ricerchiamo uno stile informale, indosseremo il nostro paio di mocassini con un pantalone stretto e un cardigan pesante e largo sopra. La raccomandazione è di abbinare i colori. Ricordiamoci che nero e marrone non sono proprio il massimo.

Se vogliamo dare al nostro look un tocco sbarazzino, scegliamo un pantalone a quadrettoni stile scozzese. Il nostro mocassino darà un tocco di eleganza. Per essere assolutamente cool, indossiamo un trench o un cappotto lungo. I mocassini daranno un tocco finale di eleganza.