Le patatine riscaldate non piacciono a nessuno ma ci sono 3 modi per farle ritornare fragranti e croccanti

Le patatine riscaldate, si sa, non hanno lo stesso sapore di quelle calde e appena fritte. Di solito, quindi, si preferisce gettarle piuttosto che mangiarle riscaldate.

Le patatine fritte fredde del giorno prima, infatti, hanno un sapore insipido e invece di essere croccanti sono morbide e flosce. Ed è per questo motivo che quelle avanzate finiscono quasi sempre nella spazzatura. Questo spreco alimentare, però, non è solo ecologicamente problematico, ma è anche non necessario.

In pochi minuti e con alcune accortezze, infatti, le patatine fritte avanzate possono essere riscaldate e tornare croccanti e gustose come il giorno prima. In questo modo, piuttosto che essere gettate, possono essere riutilizzate come contorno o spuntino. Vediamo com’è possibile ottenere un risultato ottimale con tre metodi diversi.

Le patatine riscaldate non piacciono a nessuno ma ci sono tre modi per farle ritornare fragranti e croccanti

Il primo modo è usare la friggitrice ad aria. Nella friggitrice ad aria le patatine del giorno prima ritornano croccanti come appena preparate. Non è necessario aggiungere olio, perché le friggitrici ad aria forniscono risultati croccanti utilizzando solo l’aria calda.

Ecco il semplice procedimento:

accendere la friggitrice e farla scaldare;

riempire metà del contenitore con le patatine da scaldare;

friggere le patatine per 3 minuti, mescolarle e farle riscaldare per altri 3 minuti.

Il risultato sarà ottimale, provare per credere.

Gli altri due modi per riscaldarle e farle tornare croccanti

Se non si possiede una friggitrice ad aria come si possono riscaldare le patatine e renderle di nuovo croccanti? Si può usare il classico forno. Innanzitutto bisogna preriscaldare il forno a 200 gradi. Poi bisogna foderare una teglia con carta da forno, distribuire per bene le patatine, ben distanziate l’una dall’altra. Non bisognerà inserirle nel forno fino a quando non sarà molto caldo, questo è il segreto per farle diventare croccanti. Una volta nel forno, le patatine andranno scaldate per 5/6 minuti e poi saranno pronte e croccanti.

L’ultimo metodo per riscaldare le patatine e farle tornare croccanti è utilizzare la padella, ma per far questo bisognerà usare dell’olio, meglio di arachidi perché ha un punto di fumo elevato, quasi 230 gradi.

Per utilizzare questo metodo, bisogna utilizzare tre cucchiai di olio. Quando questo è ben caldo, si devono aggiungere con cura le patatine, senza farle sovrapporre e friggerle per bene, rigirandole regolarmente. Dopo circa cinque minuti, saranno di nuovo calde e croccanti.

Anche se le patatine riscaldate non piacciono a nessuno, con i tre metodi indicati sopra, questo delizioso contorno tornerà croccante come appena fritte e, invece di finire nella spazzatura, potrà essere gustato con le proprie salse preferite, come queste tre da preparare in casa. In questo modo non ci sarà alcuno spreco alimentare.

