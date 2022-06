Molti di noi, durante l’estate, si pongono il problema di come truccare il volto nel modo giusto. Sappiamo, infatti, che durante la stagione invernale, truccarsi è decisamente più semplice. Con il freddo, possiamo permetterci di mettere qualche strato di trucco in più senza problemi. E, inoltre, possiamo giocare con colori molto forti, che in qualche modo sono capaci di nascondere o distogliere l’attenzione da particolari che non ci piacciono. Durante l’estate, invece, le cose cambiano in modo evidente. La pelle si abbronza e si scurisce e il caldo non ci permette di usare fondotinta troppo pesanti. Sarebbe, infatti, una follia ricoprire il viso di strati e strati di make up con l’afa tipica della stagione in arrivo.

Prendersi cura del proprio aspetto è importante per molti di noi e per questo potremmo mettere in pratica dei piccoli segreti

Per cercare, però, di modificare alcune zone del nostro volto che non ci convincono, dovremmo mettere in pratica alcuni piccoli trucchi. In particolare, un’area del viso che molti non sopportano è quella intorno agli occhi. Questo per la presenza delle tipiche rughe dell’età che, inevitabilmente, si mostrano dopo qualche anno. Intanto, dovremmo pensare a prevenire. E potremmo creare un contorno occhi efficace che potrebbe aiutarci a levigare la pelle. In questo modo, potremmo sentirci decisamente più a nostro agio anche senza mettere il trucco. Ma, se non possiamo farne a meno, c’è un modo per coprire quelle piccole rughe davvero efficace e accessibile e, soprattutto, facile da applicare.

Per fortuna ora sappiamo come coprire quelle fastidiose rughe intorno agli occhi con un semplice gesto accessibile a tutti

In questo caso, il nostro alleato numero uno potrebbe diventare il fantastico correttore riflettente a penna. Non molti conoscono questo prodotto, soprattutto perché è davvero specifico. Ma si tratta di uno strumento di make up usato spesso dai professionisti e davvero efficace. La particolarità del riflettente, infatti, permette di illuminare il volto con una sola passata, senza dover trascorrere ore a cercare di coprire le piccole rughe. Inoltre, si tratta di un correttore con versioni estive, molto leggere ma comunque valide. Sono tantissime le marche che lo producono e, grazie ai consigli dei venditori, potremo capire anche quale colore possa sposarsi meglio con la tonalità della nostra carnagione. Per fortuna ora sappiamo come coprire quelle fastidiose rughe che si formano intorno agli occhi con grande semplicità.

