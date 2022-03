Le patate sono sicuramente tra gli ortaggi più diffusi sulla nostra tavola. Sono sostanziose e si prestano a diversi piatti. Possono diventare un primo o un secondo, ma ancor più spesso un contorno. Anche per quanto riguarda quest’ultimo, abbiamo diverse ricette a disposizione, ad esempio possiamo prepararle alla maître d’hôtel. Solitamente, però, si tende a farle soprattutto al forno o, nel caso ci si voglia concedere una pietanza più sfiziosa, fritte. D’altronde, sono davvero buonissime le patatine fritte e tutti vi stravediamo. Possono però diventare ancora più appetitose se accompagnate da gustose salse.

La prima salsa

Le salse ci consentono di creare una maggiore varietà di sapori e di arricchire il piatto. Spesso le patatine si inzuppano nei classici ketchup e maionese, ma la scelta di salse che ben si legano è molto più vasta. Vi è da dire, poi, che molte si possono preparare tranquillamente in casa senza necessità di acquistarle al supermercato. Dunque, non ci resta che cimentarci e poi gustarle con le nostre croccanti patatine.

Una prima salsa davvero squisita è la salsa andalusa. Quest’ultima si ottiene partendo dalla classica maionese. Nel caso preparassimo quest’ultima in casa, ricordiamoci di pastorizzare le uova. Per circa 100 grammi di maionese serviranno 4/5 cucchiai di passata di pomodoro e un peperone di piccole dimensioni. Aggiungiamo la passata alla maionese e poi tritiamo finemente il peperone dopo averlo pulito. Uniamo anche il peperone e mescoliamo per rendere la salsa omogenea. Conserviamo in frigorifero.

Buonissime le patatine fritte, ma diventano una vera ghiottoneria con queste 3 salse da preparare in casa al posto di maionese e ketchup

Oltre alla salsa andalusa vi sono altre 2 proposte interessanti.

La prima è la salsa thai agrodolce. Laviamo 3 peperoncini e priviamoli del picciolo. Inseriamoli in un mixer con 2 spicchi di aglio, 60 ml di aceto di mele, 100 grammi di zucchero, 150 ml di acqua e 1 cucchiaino di sale. Frulliamo. Dopo di che inseriamo il composto in una pentola e facciamo bollire per circa 5 minuti mescolandola. Sciogliamo intanto un cucchiaio di maizena in 30 ml di acqua, l’aggiungeremo nella pentola. Facciamo cuocere un altro poco e poi spegniamo. Una volta raffreddata, la salsa potrà andare in frigorifero.

L’ultima proposta è quella che piacerà molto anche ai bambini, perché dal sapore meno intenso: una salsa al formaggio. Tagliamo a pezzetti 60 grammi di Asiago o formaggio simile. Versiamo 100 grammi di panna da cucina in un pentolino. Aggiungiamo il formaggio e facciamolo sciogliere. Mescoliamo per evitare che si attacchi. Una volta sciolto, possiamo togliere dal fuoco. Non resta che farla raffreddare per gustarla. Ovviamente, volendo, potremo anche aggiungervi qualche erba aromatica o qualche spezia.

Con queste 3 salse le patatine fritte saranno sicuramente meno scontate e si presteranno bene anche come aperitivo in caso di ospiti.

Lettura consigliata

Sono un contorno light davvero gustoso questi asparagi gratinati al forno senza uova né besciamella, perfetti per accompagnare secondi di carne e pesce