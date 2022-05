Più vitamina C di una mela, rafforzano il sistema immunitario, riducono il rischio malattie e aiutano la pelle a essere radiosa, fra le 7 ragioni per cui bisognerebbe mangiarle spesso

Le patate sono accusate di far ingrassare, perché ricche di amido e carboidrati, invece si può affermare che le sono super salutari, a basso contenuto calorico e dovrebbero essere mangiate più spesso.

Infatti, sono un alimento sano e ci sono 7 ragioni inaspettate per cui bisognerebbe mangiare le patate più spesso. Inoltre, possono essere mangiate anche fritte, se cucinate in un determinato modo.

I valori nutrizionali delle patate sono eccezionali: non contengono alcun grasso, contengono molte vitamine, minerali, fibre. Se piacciono le patate bollite, al forno o cotte in altri modi così salutari, se ne possono mangiare in quantità.

Basso contenuto calorico

Le patate hanno poche calorie! Sì abbiamo scritto bene, anche se per molti questo non è scontato. Perché se si osservano più da vicino i valori nutrizionali, si scopre che le patate contengono l’80% di acqua e lo 0.1% di grassi.

La patata cruda fornisce 68 calorie per 100 grammi. A differenza di riso e pasta (circa 345 calorie per 100 grammi di riso crudo e 362 calorie per 100 grammi). Se si vuole perdere peso, dunque, le patate sono un ottimo alimento.

Saziano a lungo

Le patate hanno un ottimo potere saziante. In uno studio dell’Università di Sydney, la patata si è classificata addirittura al primo posto tra i cibi sazianti. La ragione di ciò è l’amido che contiene, che fa provare immediata sazietà e per più tempo.

Gli amidi sono carboidrati complessi che vengono scomposti molto lentamente.

Le patate contengono 2,1 grammi di fibra ogni 100 grammi. Questi sono componenti alimentari indigeribili che si gonfiano nell’intestino e producono sazietà

Il contenuto di vitamine

Cento grammi di patate contengono 17 milligrammi di vitamina C; questo significa che la patata contiene più vitamina C di una mela. Tuttavia molti dei buoni nutrienti contenuti nelle patate vengono persi con la cottura, sarebbe meglio non cuocerle a lungo.

Le patate contribuiscono alla felicità

Dopo il cioccolato, la pasta e le banane, anche le patate sono alimenti che portano felicità. Questo lo si deve ai buoni carboidrati che contengono, circa il 15%.

Quando questi carboidrati vengono metabolizzati, nel corpo viene rilasciata insulina, ovvero l’ormone che assicura che l’amminoacido denominato triptofano venga assorbito meglio nel cervello. Questo è un meccanismo necessario per attivare l’ormone della felicità, la serotonina. Si dice che chiunque mangi patate regolarmente aumenti permanentemente i livelli di serotonina. Le patate sono quindi i tuberi del buon umore.

La quinta ragione per mangiare patate è il loro potere anti-ossidante

Le patate sono tra i cosiddetti alimenti antiossidanti. Questi agenti proteggono le cellule combattendo le sostanze nocive, i cosiddetti radicali liberi. Gli antiossidanti servono a rafforzare il sistema immunitario, riducendo il rischio di malattie e contribuendo ad avere una pelle radiosa.

Più vitamina C di una mela, rafforzano il sistema immunitario, riducono il rischio malattie e aiutano la pelle a essere radiosa, fra le 7 ragioni per cui bisognerebbe mangiarle spesso. Ottime per chi fa sport

Gli atleti hanno bisogno di energia sotto forma di carboidrati, ma dovrebbero preferire carboidrati che forniscono energia a lungo senza sovraccaricare troppo l’organismo.

I nutrienti delle patate vengono scomposti solo lentamente, in modo che le singole molecole di zucchero finiscano nel sangue solo una per una. In questo modo le patate si dimostrano buoni fornitori di energia che resta disponibile per il corpo, molto a lungo.

Questo tipo di energia extra è particolarmente importante per gli atleti che fanno sport di resistenza.

Sono estremamente versatili

Le patate possono essere cucinate in modi innumerevoli: in insalata (e con queste due ricette di insalata di patate, si potranno gustare molto di più!), fritte, al forno, lesse, sotto forma di puré, di gnocchi e al cartoccio. Non ci si può annoiare mangiando patate.

Lettura consigliata

Se si volessero buttar giù tre o quattro chili prima dell’estate, insieme a dieta ed esercizio fisico, questo aiutino naturale sarebbe perfetto!