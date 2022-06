Ecco quali sono i migliori cibi per gatti per qualità e prezzo secondo una nota indagine

I gatti sono degli animali da molti considerati aristocratici, o per lo meno viziati. Questo perché hanno un’indole tendenzialmente autonoma e poco incline alla fiducia totalizzante. A differenza dei cani, che si adattano molto bene a molte situazioni, i gatti mantengono sempre alcune precise abitudini. Tra queste c’è la necessità di realizzare alcune attività quotidiane solo in determinati e selezionati luoghi della casa. Non a caso, dopo un cambiamento radicale all’interno del mobilio, potrebbero sviluppare alti livelli di stress. Alle volte potrebbero sviluppare tendenze peculiari, come quando corrono all’improvviso per casa.

Persino alimentarli non è facile, a causa di gusti difficili da rispettare. Così ci troveremo la ciotola ancora piena nonostante la qualità (ed il prezzo) del prodotto, che sia esso umido o secco. Gli esperti tendono a non considerare migliore una categoria piuttosto che l’altra. Semmai consigliano una integrazione. Per aiutare poi i consumatori nella scelta, l’associazione Altroconsumo ha realizzato nel maggio 2022 dei test per stabilire quali siano i migliori alimenti presenti nella grande distribuzione.

I canoni e la scelta

I parametri considerati riguardano vari fattori: la qualità della materia prima, l’apporto nutrizionale (test di laboratorio), la completezza dell’etichetta, fino al prezzo proposto e alla prova concreta relativa all’assaggio. Quest’ultima prova aiuta a capire se i gatti tendono a mangiare l’alimento proposto in maniera empirica. Così, ecco quali sono i migliori cibi per gatti in vendita nella grande distribuzione secondo un recente studio. I risultati riguardano i cibi umidi.

Questi sono offerti a prezzi tendenzialmente più alti e possono incorrere in qualche problema riguardante la conservazione. In compenso, però, sono sfiziosi e saporiti, oltre e presentare un apporto di amidi molto più moderato rispetto alle crocchette. Aspetto questo che può risultare più vantaggioso per il nostro animale.

Il terzo posto risulta occupato da un marchio che a fronte di un punteggio qualitativo buono (74/100) riesce a mantenere i prezzi bassi. Si tratta del marchio Coop Amici Speciali: Bocconcini in salsa con pollo e fegato. Li troveremo ad un prezzo medio di soli 0,33 euro per confezione da 100 grammi. A fronte di alte quantità di calcio (provenienti da parti anche poco “nobili”) e di ceneri, la qualità nutrizionale risulta decisamente buona e ben calibrata. Anche alla prova dell’assaggio i gatti hanno apprezzato il prodotto.

Ecco quali sono i migliori cibi per gatti per qualità e prezzo secondo una nota indagine

Al secondo posto si posiziona invece con un punteggio di 77/100 il prodotto Natural Trainer Bocconcini in salsa con pollo con estratto di mirtillo rosso. Questo cibo umido risulta soddisfare molto più che egregiamente i palati dei gatti. Ma va incontro anche alle loro esigenze nutrizionali con un apporto decisamente elevato. Il prezzo a confezione si pone però al di sopra della media, con una cifra di 0,97 euro per 85 grammi di prodotto.

Al primo posto, sempre con lo stesso punteggio ma con un prezzo inferiore, ecco premiato il prodotto Felix Le Ghiottonerie con pollo. A fronte di un prezzo contenuto (una media di 0,68 centesimi per la confezione da 100 grammi), le qualità nutritive e l’origine della materia prima sembrano soddisfare pienamente tutti i parametri. Come se non bastasse, la densità calorica è decisamente elevata, per cui il nostro felino non dovrà mangiare molto per ottenere un determinato quantitativo di energia. La prova assaggio risulta soddisfacente, aspetto di rilievo per un animale come il gatto, considerato schizzinoso.

