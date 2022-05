Le over 50 che vogliono essere alla moda tutta l’estate dovrebbero scegliere questi abbinamenti e accessori di tendenza

Una nuova stagione è alle porte e anche chi non si intende particolarmente di moda certamente starà cercando qualche suggerimento circa le nuove tendenze.

Se per le ragazzine potrebbe essere semplice inoltrarsi nel turbinio di shorts, sneakers e mini abiti, le over 50 potrebbero avere qualche difficoltà in più.

Il problema è che spesso prevale l’insicurezza nello scoprire il corpo: c’è chi si vergogna del gonfiore addominale e chi delle braccia a tendina.

Proprio per questo, abbiamo suggerito alcuni esercizi molto facili da fare in pochi minuti comodamente a casa per prepararsi alla prova costume.

E se oltre alla tonicità ci interessa anche sgonfiare la pancia potremmo puntare su alcune tisane fresche, che aiutano anche ad accelerare il metabolismo.

Una volta sistemati fianchi e girovita, poi, è tempo di chiedersi come valorizzare la figura con indumenti e accessori.

Teniamo conto innanzitutto che l’estate, ancor più della primavera, è la stagione del colore, ma come indossarlo al meglio senza fare mix esagerati e sconvenienti?

Ebbene, le over 50 che vogliono essere alla moda tutta l’estate dovrebbero prendere nota di alcuni abbinamenti che promettono di conquistare con classe e comodità.

Se finora sono state le delicate sfumature pastello a dettare tendenza, il sole estivo chiama a gran voce i colori sgargianti e vitaminici.

Tra gli abbinamenti promossi a pieni voti troviamo rosa e azzurro oppure rosa e arancione, ma anche il giallo con il verde.

Come si può quindi dedurre, non è necessario studiare un look monocromatico, ma anzi il vero trend invita proprio a giocare per contrasto.

Visto l’eclatante trionfo del colore nella sua pienezza, è tuttavia preferibile considerare alcuni accorgimenti di stile.

Ad esempio, meglio evitare pizzi, merletti, strass o altro tipo di decorazioni: un inutile surplus rispetto alla già vibrante e accesa energia dei colori.

Le over 50 che vogliono essere alla moda tutta l’estate dovrebbero scegliere questi abbinamenti e accessori di tendenza

Altro consiglio fondamentale per giocare al meglio con le tendenze estive senza risultare troppo appariscenti o scoordinate riguarda il divieto di mixare i tessuti.

Le fibre estive come seta, lino e cotone non dovrebbero essere accostate, combinandole, scegliamone una sola per l’intero outfit.

Sempre seguendo questa logica, anche gli accessori sono chiamati a fare da contraltare a tanta luminosità, preferendoli dunque in toni neutri.

Pensiamo a infradito o sandali in nappa bianca o beige, borse tinta unita e gioielli in oro o argento, ma senza pietre preziose.

